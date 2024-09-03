三重中山高架往忠孝橋護欄撞毀提前搶通 明晨6點全線通車
2024/09/03 20:28
〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市三重區台1線中山高架橋往台北市方向，8月20日發生拖板車傾斜鋼柱墜落的交通事故，原定10月2日完成搶修，但市長侯友宜今（3）日下午前往現場視察搶修進度，確認橋面可在晚間刨鋪完成後，宣布提前於4日清晨6時起全線恢復通車，不過事故下方仍持續封閉進行支撐架拆除及道路鋪面修復工程，預估9月中旬完成再開放通車。
橋下平面道重安街持續全線封閉 估9月中旬通車
工務局指出，三重台1線高架道路重安街上方於8月20日清晨遭拖板車上掉落鋼柱嚴重撞擊受損，原定10月2日完工，在市府搶修下，目前已完成橋面板及護欄修復工程。
侯友宜於今日下午前往視察，聽取養護工程處這段期間搶修說明，並感謝施工人員連日辛勞，讓台1高架道路提早恢復通車，同時對於在現場動員24小時值勤的員警與義交，執行交通疏導和管制工作，降低用路人不便的相關人員致上最誠摯的謝意。
侯友宜表示，該處因2個禮拜前發生嚴重車禍，造成只能單線通車，經市府搶修，原定2個月才能完工，目前已提前完成，在明天早上橋上就可開放兩線通車；至於平面的道路有一小段必須要等到9月15日才能夠通車。
工務局長馮兆麟表示，此處搶修工程採兩階段進行，第1階段提前於明天上午完工通車，縮短工期近1個月；而事故路段下方平面道路重安街（集美街至中正南路）為第2階段，目前仍持續全線封閉中，將進行支撐架拆除及平面道路鋪面修復工程，預計於9月中旬完成再開放通車，車輛請改由集美街、新興路至中正南路通行，請用路人配合現場義交人員引導行駛。