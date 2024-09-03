三重中山高架往忠孝橋護欄撞毀提前搶通 明晨6點全線通車

新北市三重區台一線中山高架橋夜間進行灌漿作業。（記者羅國嘉攝）

2024/09/03 20:28

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市三重區台1線中山高架橋往台北市方向，8月20日發生拖板車傾斜鋼柱墜落的交通事故，原定10月2日完成搶修，但市長侯友宜今（3）日下午前往現場視察搶修進度，確認橋面可在晚間刨鋪完成後，宣布提前於4日清晨6時起全線恢復通車，不過事故下方仍持續封閉進行支撐架拆除及道路鋪面修復工程，預估9月中旬完成再開放通車。

橋下平面道重安街持續全線封閉 估9月中旬通車

工務局指出，三重台1線高架道路重安街上方於8月20日清晨遭拖板車上掉落鋼柱嚴重撞擊受損，原定10月2日完工，在市府搶修下，目前已完成橋面板及護欄修復工程。

侯友宜於今日下午前往視察，聽取養護工程處這段期間搶修說明，並感謝施工人員連日辛勞，讓台1高架道路提早恢復通車，同時對於在現場動員24小時值勤的員警與義交，執行交通疏導和管制工作，降低用路人不便的相關人員致上最誠摯的謝意。

侯友宜表示，該處因2個禮拜前發生嚴重車禍，造成只能單線通車，經市府搶修，原定2個月才能完工，目前已提前完成，在明天早上橋上就可開放兩線通車；至於平面的道路有一小段必須要等到9月15日才能夠通車。

工務局長馮兆麟表示，此處搶修工程採兩階段進行，第1階段提前於明天上午完工通車，縮短工期近1個月；而事故路段下方平面道路重安街（集美街至中正南路）為第2階段，目前仍持續全線封閉中，將進行支撐架拆除及平面道路鋪面修復工程，預計於9月中旬完成再開放通車，車輛請改由集美街、新興路至中正南路通行，請用路人配合現場義交人員引導行駛。

新北市三重區台一線中山高架橋目前已支撐架撐住橋面。（記者羅國嘉攝）

新北市三重區台一線中山高架橋已完成橋面板及護欄修復工程。（記者羅國嘉攝）

新北市長侯友宜今日下午前往三重區台一線中山高架橋往台北市方向路段視察搶修進度。（工務局提供）

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