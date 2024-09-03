新莊廟街特色店家再造示範計畫啟動 9/10辦實體說明會

新北市府推出「新北市新莊廟街特色店家再造示範計畫」，將結合在地意見，導入專業顧問團隊協助廟街老店轉型再造。（記者羅國嘉攝）

2024/09/03 18:59

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市青年局、文化局與經濟發展局以「青年再創．老店新妝」為題，共同推出「新莊廟街特色店家再造示範計畫」，即日起至10月2日開放位在新莊廟街範圍且經營3年以上的店家提出申請，於9月10日舉行實體說明會。入選店家將享有專業顧問與設計團隊服務，協助店家打造符合老店底蘊又具創意的新形象，全面升級品牌、店面、商品設計。

青年局指出，新莊廟街為新北市重要文化資產，不但擁有豐富歷史人文背景，是官將首祭祀文化的發源地，也見證時代更迭與產業變遷，孕育出許多陪伴在地人超過百年的傳統店鋪。為協助老字號接軌新世代，市府跨局處推出新莊廟街特色店家再造示範計畫，只要是在新莊廟街商圈及周邊店家範圍內，不論是糕餅糖果業、傳統工藝、小吃或餐飲業、中藥青草業、服飾及輔料業、雜貨、生活百貨業、玩具業等，已經營超過3年以上即可申請。

青年局長邱兆梅表示，新莊廟街以300年歷史沉澱出各種特色老店，擁有受到青年族群喜愛的復古風情；因此新北市政府匯聚跨局處之力，藉由青年創新設計能量，希望為老街打造新文化魅力。

文化局長張䕒育指出，新莊廟街內有12間廟宇，廟宇及祭典儀式多數被指定或登錄為文化資產。為活化文化資產及帶動廟街商圈創生，自2020年起辦理「藝起來新莊串門子」活動，串連廟街的廟宇古蹟、特色巷弄建築等文化藝術，並結合藝文館舍及在地店家等，吸引許多民眾停留廟街參觀，也帶動地方特色發展。

經發局長盛筱蓉表示，市府自2020年起透過「活絡新北市商圈振興補助計畫」，以補助方式，協助商圈辦理在地特色活動，截至去年帶動約3億5659萬元商機；今年核定補助25個商圈，其中8月24日到9月22日（每週六日及國定假日）新莊商圈舉辦「暢遊新莊廟街文武雙全十項挑戰大進擊」，結合當地特色文化、美食等，推出各式優惠及促銷活動，期望吸引更多遊客到訪，創造在地商機。

「青年再創x老店新妝-新北市新莊廟街特色店家再造示範計畫」自即日起至10月2日開放報名。（記者羅國嘉攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法