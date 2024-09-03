新北三峽插角森林實驗小學揭牌 主打武術、打鼓、爬山、森林課程

插角實驗小學提供武術課程，學生展現學習成果。（記者陳奕劭攝）

2024/09/03 17:16

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市三峽區插角國小改制為公立森林實驗小學，推出「插角悠森學Grit韌我行」特色課程，讓學生在課堂學習藍染、滑索、武術、導覽、打鼓、爬山等，有161名學生就讀。插角實驗小學校長宋宏璋表示，改制以後，學校只保留國文、英文、數學，其餘時間推行森林小學特色教育。

插角實驗小學今天（3日）揭牌，新北市教育局長張明文視察學校，學生也化身金牌導覽員，解說學校的生態環境與社區，也看見孩子們體驗滑索課程，在廣場演出武術表演，最終由鼓藝隊在會場演出，展現學習成果。

張明文表示，剛剛看見紮實的課程，讓他非常感動，回到教育的本質，讓整座課程回到教育的核心。

他指出，新北市從108學年度成立第一所忠山實驗小學，至今成立第9所插角森林實驗小學，各具不同特色，豐富學子的學習外，也滿足家長的教育選擇權。

宋宏璋說，學校鼓勵學生在自然環境中學習，打破了傳統的教室界限，讓全世界都成為教室，期許在實驗教育培育出「樂探索、愛森林、展韌性、具行動」的莘莘學子。

新北市教育局表示，教育局推動混齡教學、小校轉型、區域共學聯盟及發展偏鄉特色雙語實驗課程，持續為偏鄉學校教學硬體和數位載具，縮短城鄉數位落差，構築孩子公平發展天賦的舞台。

插角森林小學揭牌，打鼓隊學生在會場演出。（記者陳奕劭攝）

插角國小學生體驗滑索課程，經由老師引導在旁排隊。（記者陳奕劭攝）

插角國小學生體驗滑索課程，經由人員引導攀爬至高處。（記者陳奕劭攝）

上課鐘響起，插角國小學生趕緊飛奔回教室。（記者陳奕劭攝）

插角國小學生玩盪鞦韆太用力，引來大人在旁關心。（記者陳奕劭攝）

金牌導覽員向教育局長張明文解說，講解學校自然環境與周邊社區。（記者陳奕劭攝）

看見插角國小實驗教育成果，令教育局長張明文感到高興。（記者陳奕劭攝）

插角實驗小學揭牌，教育局長張明文（中）與眾人合影。（記者陳奕劭攝）

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