大反轉！蘆洲父子雙屍案相驗 竟是父殺子後再輕生

蘆洲公寓發生父子雙屍命案，父子陳屍主臥房內，經相驗研判是父殺子後再輕生。（記者徐聖倫翻攝）

2024/09/03 16:57

〔記者徐聖倫／新北報導〕反轉！蘆洲區昨天發生雙屍命案，警方初步勘查為子弒父，今天司法相驗後結果翻轉，應為涂男持藍波刀刺進大兒子脖子致命，涂男再持刀輕生身亡。而現場找到帶血的電風扇，應為父子扭打時持電風扇互砸造成。

據了解，涂男與妻子育有1女2兒，家庭成員中，只有長女未罹患精神疾病，出嫁後就鮮少與家中聯繫。涂妻去年因病況加劇，送往療養院長照，位於蘆洲三民路的公寓4樓住處只有涂男與2兒居住。

經調查，涂家接受社福單位協助已10餘年，社福人員每天都會到涂家送三餐，涂男前天失聯，24小時過去仍聯繫不到，社福人員報警破門，入內發現小兒子裸身蜷縮客廳，主臥門反鎖。

眾人二度破門進房間，驚見涂男與大兒子倒在房內，身上多處有血跡，兩人脖頸都有深深刀傷，初判是致命傷。檢警今天下午相驗，發現大兒子除脖子刀傷，雙手還有抵抗的傷痕，推斷是涂男殺兒後輕生。

警方指出，房內還擺著1台帶血的電風扇，而涂男父子頭上均有血跡，推斷應是2人扭打間持電風扇互砸。涂家長女向警方說，對父親、大弟的死亡沒有意見，小弟則交由新北市市府社會局安置。

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