離譜！永和警開保時捷、戴勞力士上班 沉迷賭博欠80萬開空頭支票遭痛毆

新北市永和警分局秀朗派出所警員徐嘉旋，日前沉迷賭博欠下80萬元債務，還開出2次空頭支票遭痛債主痛毆。（記者陸運鋒翻攝）

2024/09/03 16:29

徐嘉旋上班被發現手臂瘀青 荒唐事才曝光

〔記者陸運鋒／新北報導〕新北市永和警分局秀朗派出所警員徐嘉旋，日前沉迷賭博欠下80萬元債務，於是向友人調了支票償還，但債主事後發現收到的竟是空頭支票，氣的將徐員痛打一頓，昨天徐員上班時被主管看見身上有傷，經追問下才知道這些荒唐事。對此，永和警分局表示，已先將徐員記一大過處分並調整至警備隊，靜候調查結果並列為汰除對象。

家境富裕 家人在南投擁有一整片茶園

據了解，35歲徐員2015年參加特考畢業後，2017年1月分發至永和分局中正橋派出所，同年10月調往秀朗派出所；徐員家境富裕，家人在南投擁有一整片茶園，同時在基隆開設茶行，而他平時執勤時戴著名錶勞力士，上班時更以保時捷跑車代步，目前在永和租屋，平時上班表現良好並無異狀。

據悉，徐員時常到台北市大安區百家樂賭場賭博，但在5月時輸了80萬元，在債主追討之下，他急忙向友人調了一張200萬空頭支票，除了清償原本的80萬債務外，還向債主套現120萬元，而該間賭場已在7月時被大安分局警方查抄。

據指出，徐的債主事後發現此支票跳票，上月29日要徐員出面給個交代，但徐員竟又向友人調來280萬空頭支票交付．並希望債主能再讓他套現數十萬元，債主認為徐員又再呼攏而拒收，隔天還把徐員找到新店區痛毆。

據指出，秀朗派出所所長游斯凱昨天值班時，見上班的徐員手臂上有多處瘀青，經追問之下才得知這起離譜事件，隨即通報上級主管。

記一大過處分列為汰除對象

永和警分局今天強調，在得知此事件後先將徐員記一大過處分、並調至警備隊靜候調查結果，將列為汰除對象，另秉持「警紀警辦」、「毋枉毋縱」立場及「不掩飾、不護短、不輕縱」態度，徹查到底。

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