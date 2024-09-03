視察淡海國小校舍改建 侯友宜：機能完善滿足就學環境

因應淡海新市鎮人口發展快速，多所學校已額滿，新北市政府新建淡海國小，解決周邊就讀問題。（記者羅國嘉攝）

2024/09/03 14:27

〔記者羅國嘉／新北報導〕為提供學童就學環境，新北市政府積極進行校園新建工程及老舊校舍整建工程，市長侯友宜今日前往淡水區淡海國小改建工程視察；侯表示，淡水區已快要20萬人，教育是國家根本大業，隨著淡海國小的發展，除可見證淡水的人口不斷增長外，淡北道路、淡海輕軌、淡江大橋來做銜接，未來國中、高中都要做好充分的準備，讓整個淡水區的人口都能夠在地的安居樂業。

淡海國小位於淡海新市鎮重劃區內，興建總經費8億9千萬餘元，校舍為地下1層、地上2至6層的建築群，設有普通班教室42間、特殊教育班教室1間、專科教室6間、圖書館、多功能教室、自立廚房、教學服務空間及行政空間。

工務局長馮兆麟指出，為讓公有土地資源利用發揮最大效益，併同多目標使用，校舍工程併同興建地上3層的社福中心，設有公共托育、托老中心及幼兒園等多元服務設施，創造與社區資源共享的雙贏局面。

新建工程處長簡必琦說明，為了讓新市鎮民眾及早享受市政建設的成果，淡海國小採分期興建、分階段啟用的方式，雖然增加許多施工複雜度，但工程團隊如期在2023年5月及7月陸續完成社福中心及第1期校舍工程，達成112年度啟用及招生的目標；今年則順利將剩餘的2期校舍、自立廚房、圖書館及操場全數完工，使整體校園機能充實完備。

教育局長張明文表示，為舒緩鄰近多所學校額滿之情況，淡海新市鎮重劃區內興建兼具美感與E化綠建築的淡海國小，現全階段完工，113學年度開始全面招生。此外，這次淡海國小校舍興建工程，也一併更新學校周邊崁頂三路和新市二路的通學廊道，打造一個讓學生安全、舒適、優質的上下學環境，實踐在地就學的目標。

侯友宜表示，市府關心淡水區的發展，持續投入大型公共建設，從早期完工的淡水國民運動中心、淡海輕軌，到現在正進行中的淡北道路、淡江大橋等，交通與生活機能日趨完善的淡海新市鎮，吸引年輕人口移入，學齡人口成長快速，甫完工的淡海國小，安全、舒適的受教環境，將是新市鎮學童就近就學的新選擇。

市議員陳偉杰表示，淡海國小學生數多，加上市長看到淡水人口年底即將突破20萬人口的增長狀況，才會點出新市鎮教育資源配置的問題。根據目前教育局數據顯示正德國中、淡水國中都還沒額滿，但這兩所國中都靠近舊市區，認為可以讓淡水國中國中部遷至新市鎮，也可減少原學區周邊的交通壓力，也可解決新市鎮家長急需國中就讀的問題。

位於淡水區的淡海國小，以象徵海洋顏色的藍綠色做校園跑道，色彩鮮明非常吸晴。（記者羅國嘉攝）

新北市長侯友宜前往剛完工開學的淡水區淡海國小視察，表示淡海新市鎮洨通和機能日趨完善，期待吸引年輕人口移入，共享安全、舒適的受教環境。（記者羅國嘉攝）

淡海國小新校園內設計好幾座「管隧道」，學童可以攀爬並玩躲貓貓。（記者羅國嘉攝）

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