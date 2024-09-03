微型電動二輪車強制掛牌倒數 14歲就可騎、速度管控成隱憂

新北市副市長陳純敬（左）、交通局長鍾鳴時（右）主持道安會報，會中談及微型電動二輪車議題。（記者董冠怡攝）

2024/09/03 13:24

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市今天舉行道安會報，會中對於微型電動二輪車納管有諸多討論，像是領牌比率未過半，以及不用考領駕照、年滿14歲的國中生即可騎乘等安全問題。主持會議的副市長陳純敬表示，微電車未來可能會產生蠻多問題，大家嚴陣以待；市府交通局長鍾鳴時說，包含微電車速度管理控制、裝置易於改造，及從14歲至18歲考照前的過渡期，恐成潛在危機，需評估是否有待修法。

微型電動二輪車（舊稱電動自行車）從2022年11月30日開始掛牌納管，規定年滿14歲可騎乘，無須駕照但仍要遵守道路交通安全規則。車輛出廠須經檢測及型式審驗合格，主要查核項目如各部機件齊全、燈光作動正常、最大速率每小時25公里，後於監理單位辦理實車查核與登記領用懸掛號牌，且投保強制汽車責任保險後才能上路。

台北區監理所提醒，民眾若未能在今年11月29日前完成掛牌即騎乘上路，依「道路交通管理處罰條例」第71條之1規定，可處所有人1200元以上、3600元以下罰鍰，同時禁止其行駛；掛牌規費450元，除了透過國語、台語和英語版本宣傳，由於移工屬微電車大宗使用者，也有越南、印尼、泰國、菲律賓等多國語言文宣、人工智慧（AI）技術宣導。

根據新北市微電車掛牌數量顯示，台北區監理所、蘆洲監理站、板橋監理站應掛牌數分別有7274、8202、4476，已領牌數各為2903、2398、2486，領牌比率39.91%、29.24%、55.54%。

鍾鳴時認為，其實微電車掛牌後才是真正問題的開始，得考量是否需要將交通安全教育年齡下修，不一定要以取得駕照為目的，或是兩者併陳，實務上又該如何管理，尤其是違規或要制止後續行程駕駛，目前法規仍有漏洞之處，有必要專案檢討，也需由監理、司法、社政、勞工單位跨域合作盡快討論對策。

陳純敬指示，監理所與警察局務必落實聯合稽查，針對頻繁出沒的路段及適當時段加強攔查。

新北市警察局交通警察大隊指出，自2022年起至今年8月統計，近年微電車事故合計597件、502傷，無人死亡，違規取締共8117件，以新莊區中正路、樹林區中正路、樹林區三俊街等路段為多。

市府教育局表示，新北市辦理學生上下學交通安全維護、導護志工、種子教師研習時，已納入微電車安全騎乘相關法規，例如配戴安全帽、不得載人等，也函文各校運用交通部交通安全入口網的微電車文宣、教育部國民及學前教育署微電車教材，請各國高中融入交通安全課程中，並配合監理單位舉辦交通安全教育宣導，成立交通安全輔導團，陸續研發在地教學示例，提升行政人員、教師、學生、家長和志工相關知能。

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