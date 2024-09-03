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新北中秋大解禁 9/14-17開放6處河濱公園賞月烤肉

新北市今年中秋節開放6處河濱公園供民眾烤肉。（記者翁聿煌攝）

新北市今年中秋節開放6處河濱公園供民眾烤肉。（記者翁聿煌攝）

2024/09/03 10:59

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市民今年中秋節將可以到河濱公園烤肉了！新北高灘地工程管理處表示，因應疫情解封及新鶯堤外便道路竣工，今年的中秋佳節除了鹿角溪原住民主題部落公園為全年皆可烤肉使用外，共計開放6處河濱公園橋下等空間增設臨時烤肉區，於9月14至17日限定開放，歡迎市民朋友們相約在河濱，結伴賞月慶中秋。

高灘處長張修銘表示，考量新北市幅員廣大，為便利民眾出遊賞月，除了樹林區鹿角溪原住民主題部落公園，今年於河濱公園橋下增加三重區中山橋下原住民族主題園區、八里區八里文化公園、新店區陽光橋下右岸萊茵公園、板橋區光復橋下賞鳥河濱公園，與永和區福和橋下永和河濱公園等5處，提前於9月14日開放到中秋節（9月17日）共4天，於指定範圍開放供烤肉野炊使用，其餘河濱全區禁止烤肉。

張修銘說，增設的臨時烤肉區不得直接於地面或設施物上生火，且烤肉野炊時不得影響行人、自行車通行，請大家務必愛護場地的清潔，記得將垃圾隨手帶走或置於規定垃圾集中點；因開放區域取得水源不易，建議民眾可在家中先進行食材清洗，並選用重複使用餐具，減少垃圾、廚餘產生，環保減碳讓自然生態得以永續。

中秋佳節家人親友團聚烤肉賞月，也可相約到鄰近的三鶯之心：空間藝術特區、熊猴森樂園、八里城市沙雕展「宇你相遇」及光雕展「夢幻情緣」並可在八里左岸騎乘兜風，新店的碧潭堰水景、夢遊天地共融遊戲場及寵物公園放風，另外新北河濱公園5座自行車景觀橋（陽光、新月、星光、辰光、龍窯）欣賞夜間橋體光雕，皆可增進親子及寵物互動關係、歡渡中秋留下美好回憶的好去處。

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