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淡水某社區管委會主委持刀砍傷2房仲 逃跑16小時落網

救護車抵達北新路巷弄內某社區大樓，將王、黃2人送醫。（記者徐聖倫翻攝）

救護車抵達北新路巷弄內某社區大樓，將王、黃2人送醫。（記者徐聖倫翻攝）

2024/09/03 14:27

首次上稿09:43
更新時間14:27（嫌犯落網）

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市淡水某社區廖姓主委協調租屋糾紛，王姓、黃姓房仲昨依約抵達社區管理室，廖男帶了2名同夥等候多時，雙方見面一言不合就開打，廖男趁隙拿出開山刀攻擊王、黃2人致傷，作案後逃逸。所幸2名房仲經救治後性命無虞，警方今天中午將廖男等3人逮捕歸案。

據悉，49歲廖姓主委有黑道背景，被註記為「太陽聯盟」份子。月前，淡水區北新路巷弄內社區大樓某戶租客因精神狀況不穩，打擾到其他住戶，廖男受託與該租戶的房東協調。房東向廖男表示，會找當初替他出租的房仲業者出面，雙方定下見面時間。

日前廖男與王姓、黃姓2名房仲業者依約見面，雙方協調未果不說，期間還唇槍舌戰，不歡而散。廖男心有不甘，再約王、黃2人見面，佯稱再次協商解決問題，事實上則是撂人設局準備修理2人。

王、黃於昨晚8時許依約抵達社區大樓管理室，一進去就發現廖男身旁站了2個同夥，驚覺來意不善，但雙方言談間仍舊針鋒相對，廖男盛怒下邊飆罵邊拿出預藏的開山刀攻擊，王男手部抵擋遭劃傷，黃男則是腹部被刺1刀。

警消獲報趕抵時，廖男等人已不見蹤影，眾人趕緊將王、黃送醫，所幸2人均未傷及要害，王男包紮後無礙，黃男傷口雖不深，但傷及腹部神經，手術後性命無虞，現仍在院休養中。警方循監視器於今日中午將廖男等3人逮捕，廖男供稱因為對方態度極差，他才想報復。警詢後，依傷害罪嫌將廖等3人移送法辦。

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