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遊樂場設施割傷兒童縫4針 汐止「追風奇幻島」暫停營業

經發局表示，近日接獲民眾通報後，排定昨天到場稽查，現場查有數項缺失，要求業者暫停營業。（新北市經發局提供）

經發局表示，近日接獲民眾通報後，排定昨天到場稽查，現場查有數項缺失，要求業者暫停營業。（新北市經發局提供）

2024/09/03 06:27

〔記者董冠怡／新北報導〕台北市1名媽媽向本報投訴，兒子8月28日參加安親班舉辦、委託給益群旅行社代辦的戶外教學，到新北市汐止區iFG遠雄廣場內的遊樂場「追風奇幻島」分店玩耍時，左小腿被割傷送醫縫了4針，她批評承辦活動的益群旅行社和「追風奇幻島」店家處理態度消極，擬控告相關業者並申請調解爭取權益。

對此，業者已允諾負起應擔的責任；新北市經濟發展局表示，已派員稽查並要求「追風奇幻島」汐止區iFG遠雄廣場內的分店暫停營業，督導改善缺失。

投訴的媽媽表示，8月28日下午2點多接獲安親班主任來電，告知她的兒子在「追風奇幻島」汐止分店玩耍時受傷，已護送就醫急診，兒子的左小腿前側有3公分撕裂傷，她當晚與丈夫趕往這處遊樂場查看，質疑凶器可能是「包覆設施欄杆藍色泡棉束線帶剪頭的尖銳毛邊」，從兒子受傷的下午至晚上的5個小時中，店家及益群旅行社皆無法釐清小孩受傷的原因，危機處理有待加強。

這位媽媽說，她上網查詢發現，「追風奇幻島」位於板橋、新竹、高雄分店，先前也發生過孩童受傷的新聞，希望藉由這次兒子受傷的提告，也已跟區公所申請調解，分別向追風、益群旅行社索賠，要求業者正視問題的危險性，全面檢視各分店設施的安全。

「追風」營運張姓經理回應，有誠意跟家長調解，也提供保險理賠及相對應的慰問金，若確認是公司設施造成孩童受傷，一定會負責，針對新聞上的過往案例或爭議，也會持續調整改進，並說有接獲暫停營業通知，今天（3日）將對現場設施展開大型整理，並且繼續做一些加強。

記者昨天兩度致電益群旅行社，接聽人員表示「老闆目前不在，也不知何時會進辦公室」。

iFG遠雄廣場回應，同仁當晚與品牌員工陪同家長到現場實際了解設施安全，後續也有關心小朋友的復原狀況，目前家長有提出基本醫療費用補償及精神賠償金額，遠雄廣場與品牌方將妥善處理保險理賠事宜。

經發局表示，近日接獲通報後，2日到場稽查發現數項缺失，包括部分遊具重新裝設後，未完成檢驗及陳報主管機關備查即開放使用；部分五金零件和固定束帶有銳角外露，部份地墊、防護網破損等，已按「兒童遊戲場設施安全管理規範」要求業者暫停營業、進行破損和尖銳處包覆修補作業，避免再有民眾受傷。

經發局指出，業者完成改善後需要經發局同意才可開放使用，如果未依規定停止營業，將依安全管理規範及消費者保護法規定處6萬元以上、150萬元以下罰鍰。

新北市府消費者保護官陳思純說明，「消費者保護法」第7條明文規定業者有義務針對自家消費場所做好安全管理；提醒消費者如需談及賠償問題，須保存醫藥費等單據，若有爭議可向消保官申訴協商。

家長質疑凶器可能是「包覆設施欄杆藍色泡棉束線帶剪頭的尖銳毛邊」。（家長提供）

家長質疑凶器可能是「包覆設施欄杆藍色泡棉束線帶剪頭的尖銳毛邊」。（家長提供）

傷口縫合剛完成。（家長提供）

傷口縫合剛完成。（家長提供）

經發局指出，包括部份地墊、防護網破損等，現場查有數項缺失。（新北市經發局提供）

經發局指出，包括部份地墊、防護網破損等，現場查有數項缺失。（新北市經發局提供）

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