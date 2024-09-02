人倫悲歌！蘆洲男疑殺死臥病父後輕生 弟驚恐裸身蜷縮客廳

蘆洲發生人倫悲歌，男子疑殺死臥病父後輕生，留下罹患思覺失調的弟弟。（記者徐聖倫攝）

2024/09/02 22:24

首次上稿 19:14

更新時間 22:24（新增案情）

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新北蘆洲人倫悲劇！ 衛生局：居服員昨進家服務無異常

〔記者徐聖倫／新北報導〕69歲涂姓男子失聯2日，今下午5時許警消獲報破門，發現涂男與39歲大兒子陳屍在房間內，小兒子則裸身蜷縮在客廳。經調查，應是大兒子受不了長期照顧患病的父親，以電風扇狠砸殺父後自殺。警方表示，涂家接受社福單位協助已10多年，家庭狀況非常差，本起悲劇發生原因仍在釐清中。

據了解，涂男與妻子結婚育有1女2男，除了女兒外，其餘家庭成員全數患有精神方面疾病。涂家長女出嫁後便鮮少與家裡連繫，涂妻這2年精神狀況太過惡化，已被送往療養院，只剩涂男與2個兒子住在新北市蘆洲區三民路巷弄內某公寓4樓的家。

由於市政府相關單位與民間社福單位長期協助，縱使涂家沒有人工作，靠每月總計約6萬元補助仍能度日，三餐也由社福單位供應。社福人員聯繫涂男沒有回應，於是報警破門。

警消趕抵，一入內見到涂家小兒子沒穿衣服蜷縮在客廳，神情恐懼，而主臥室房門上鎖，敲門沒有回應，眾人於是再度破門。就見涂男倒在床上，大兒子倒在床旁，脖子有清晰刀傷，房內還有帶血的電風扇，2人均沒了呼吸，死亡多時。

警方即刻封鎖現場進行蒐證，初步判定應為大兒子持電風扇狠砸弒父，後自殺。經了解大兒子精神狀況比小兒子穩定，主要是大兒子在照顧父親與弟弟，而涂男近年帕金森氏症，身體狀況每況愈下，讓大兒子疲於照顧，於是才弒父自盡。警方已連繫涂家長女認屍，將進行筆錄製作，以釐清詳細案情。

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