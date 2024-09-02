見證從真空管到晶片時代 「活字典」鄭進成回新北三芝陪伴老少
2024/09/02 16:04
〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市三芝福成社區發展協會理事長「阿成」鄭進成今年75歲，自嘲穿過美援麵粉袋做成的大內褲，他從小當電機學徒，見證從真空管到積體電路、晶片的時代更迭，退休後在三芝區福成社區發展協會服務，一路陪伴長輩與兒少，也是三芝區的活字典。
鄭進成從小生活物資缺乏，有次家中收音機壞掉，父親找來師傅修理，打開收音機，發現裡面有許多圓圓尖尖的真空管、密密麻麻的電路線，只見師傅熔解換掉一個變壓器，再組合裝上新的，扭開收音機又有聲音了，這個難得的經驗，成為他日後學習電機的啟蒙。
透過親友介紹，鄭進成進入基隆一家船舶電機行當學徒，當時電視機、航海儀器、發報機等皆使用真空管，經過3年4個月學習，阿成終於成為「半籠師」，加上半工半讀高職電子科，於是開始進入船艙檢修、學以致用的年代。
鄭進成表示，維修工作非常的辛苦，唯一的好康是可以嘗到各國美食，因為這些商船在世界各國載運貨物，對於技術工程人員相當禮遇。但科技日新月異，輪船各項儀器逐步電腦化，從真空管到電晶體，再到積體電路走向晶片，阿成認為自己技術無法跟上時代，於是告老返鄉。
後來他擔任三芝鄉公所村里幹事，並投入福成社區發展協會，2015年受市府推薦參加「台灣夢」計畫，成為逐夢雁飛基地，陪伴兒少紮根鄉土，2021年成立新住民關懷站，去年成立銀髮俱樂部。期間福成培育桌球種子志工，讓社區小朋友桌球運動蓬勃發展。
鄭進成也在新北市社區培力育成中心的輔導下，以自身的生命故事拋磚引玉，帶領一群長輩完成生命繪本的製作，鼓勵活出精采一生。