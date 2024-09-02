見證從真空管到晶片時代 「活字典」鄭進成回新北三芝陪伴老少

三芝福成社區發展協會理事長鄭進成見證從真空管到晶片時代的演變，他鼓勵長輩完成生命繪本，也記錄自身在船艙內修理的故事。（新北市社會局提供）

2024/09/02 16:04

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市三芝福成社區發展協會理事長「阿成」鄭進成今年75歲，自嘲穿過美援麵粉袋做成的大內褲，他從小當電機學徒，見證從真空管到積體電路、晶片的時代更迭，退休後在三芝區福成社區發展協會服務，一路陪伴長輩與兒少，也是三芝區的活字典。

鄭進成從小生活物資缺乏，有次家中收音機壞掉，父親找來師傅修理，打開收音機，發現裡面有許多圓圓尖尖的真空管、密密麻麻的電路線，只見師傅熔解換掉一個變壓器，再組合裝上新的，扭開收音機又有聲音了，這個難得的經驗，成為他日後學習電機的啟蒙。

透過親友介紹，鄭進成進入基隆一家船舶電機行當學徒，當時電視機、航海儀器、發報機等皆使用真空管，經過3年4個月學習，阿成終於成為「半籠師」，加上半工半讀高職電子科，於是開始進入船艙檢修、學以致用的年代。

鄭進成表示，維修工作非常的辛苦，唯一的好康是可以嘗到各國美食，因為這些商船在世界各國載運貨物，對於技術工程人員相當禮遇。但科技日新月異，輪船各項儀器逐步電腦化，從真空管到電晶體，再到積體電路走向晶片，阿成認為自己技術無法跟上時代，於是告老返鄉。

後來他擔任三芝鄉公所村里幹事，並投入福成社區發展協會，2015年受市府推薦參加「台灣夢」計畫，成為逐夢雁飛基地，陪伴兒少紮根鄉土，2021年成立新住民關懷站，去年成立銀髮俱樂部。期間福成培育桌球種子志工，讓社區小朋友桌球運動蓬勃發展。

鄭進成也在新北市社區培力育成中心的輔導下，以自身的生命故事拋磚引玉，帶領一群長輩完成生命繪本的製作，鼓勵活出精采一生。

三芝福成社區發展協會理事長鄭進成和太太退休後，全力投入社區服務，陪伴老少共生共榮。（新北市社會局提供）

三芝福成社區發展協會於2015年受市府推薦參加「台灣夢」計畫，成為逐夢雁飛基地，陪伴兒少成長。（新北市社會局提供）

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