關渡橋下八里端外車道補丁隆起 公路局：9月底前完成路面更新

關渡橋下八里端外車道的補丁隆起。（翻攝自八里臉書社團）

2024/09/02 15:00

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市關渡橋是往新北市八里、五股、淡水及台北市北投區的重要通道，但有民眾反映，位於關渡橋下八里端外車道的補丁隆起，對機車族的交通安全堪憂，交通部公路局北區養護工程分局中和工務段段長范又升表示，已針對不良處以熱料翻修整平，另也發包專案路面改善工程，估9月底前完成路面更新。

民眾在「八里」臉書社團指出，「請問可以麻煩有關單位處理一下關渡橋下八里端外車道的補丁隆起問題嗎？對機車族來說是蠻危險的，實際隆起的高度比照片中還要高，麻煩相關單位處理，感激不盡。」

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針對關渡橋補丁隆起問題，范又升表示，因近期常有午後陣雨，造成關渡橋往八里方向部分老化路面易因重車行駛頻繁，而有側擠或隆起狀況。為維護用路人安全，公路局北分局中和段除已針對不良處以熱料翻修整平外，同時加強巡查，後續如再有狀況亦會立即派工進行改善。

另外，范又升強調，北分局已就關渡橋路面老化狀況，另行發包專案路面改善工程，預計9月底前完成路面更新，屆時可望大幅提升用路人行車安全及舒適度。

關渡橋下八里端外車道的補丁隆起，恐對機車族的交通安全堪憂。（翻攝自八里臉書社團）

新北市關渡橋全景。（資料照）

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