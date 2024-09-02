新北市府新人事 農業局長諶錫輝、經發局長盛筱蓉宣誓就職

新北市副市長劉和然見證下，農業局長諶錫輝（左）、經濟發展局長盛筱蓉（右）宣誓就職。（記者陳奕劭攝）

2024/09/02 10:59

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市政府今天（2日）舉行農業局長諶錫輝、經濟發展局長盛筱蓉宣誓就職典禮，由新北市副市長劉和然擔任監誓人。不只經發局、農業局，現場許多農會、漁會、企業、商圈、公有市場自治會及夜市自治會代表也出席觀禮，恭賀兩位局長上任。

劉和然表示，經發局與庶民經濟連結又與低碳永續、國際大廠連結，盛筱蓉過去啟動9座市場新改建及完成打造12座市場，成績有目共睹；農業局要推動整個農業、漁業經濟，地位至關重要，諶錫輝軍人出身，曾擔任中和區區長，掌管40幾萬人行政區，歷練豐富。

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諶錫輝是世新大學行政管理學系博士，曾擔任水利局副局長、農業局副局長，自農業局長李玟轉任後，代理局長至今。盛筱蓉是國立政治大學行政管理碩士，曾任工務局建照科科長、都市更新處總工程司、經發局市場處處與及經發局副局長。

諶錫輝表示，接下來會持續推動韌性農業與淨零碳排，會持續結合政府與民間推動地方特色產業，為農業的偉大盡一份心力。

盛筱蓉表示，新北市是全國工商業重鎮，擁有成熟的產業聚落和多元的特色商圈及市集，未來將會全力以赴，創造友善投資環境、扶植企業發展、打造地方特色商圈與市集。

新北市政府舉行就職典禮，農業局長諶錫輝在宣誓典禮致詞。（記者陳奕劭攝）

新北市政府舉行就職典禮，經濟發展局長盛筱蓉在宣誓典禮致詞。（記者陳奕劭攝）

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