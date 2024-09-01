神明物品也敢偷！ 鴛鴦大盜搜刮宮廟銅花瓶 隔天就被逮

警方追回數十件的銅製花瓶。（記者吳昇儒翻攝）

2024/09/01 10:25

〔記者吳昇儒／新北報導〕50歲蘇姓男子於8月27日上午偕同44歲劉姓妻子前往新北市金山區的福仁宮勘查地形，見宮廟無人看守，心生歹意，大肆入內搜刮廟內數十件銅製花瓶等用具。廟方人員回來後，清點發現，倉庫內的花瓶失竊，趕緊報警處理。警方調閱監視器後，鎖定夫妻二人，隔日將他們逮捕到案。另也清查出，兩人涉犯另件竊案，今日一併函送法辦。

警方調查，蘇姓夫妻二人平日以打零工維生，收入非常不穩定，且二人染有惡習，才在住處周邊挑選宮廟行竊。案發當日上午8時許，夫妻二人到福仁宮勘查地形，卻發現廟內無人，直接進入開始搜刮值錢的物品。

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夫妻二人找到存放祭祀器具的倉庫，發現裡面有數十個銅製花瓶，馬上搜刮打包帶走，等廟方人員發現報警時，已是當日晚間。

新北市警金山派出所所長李語堂獲報後，調閱周邊監視器並針對轄區容易發生竊案的場所分析可能涉案車輛，依照畫面鎖定蘇姓夫妻，隔日出動警力將兩人帶回偵辦。

據悉，蘇姓夫妻二人有竊盜、毒品等前科，缺錢花用時，就會到住處周邊尋找下手目標，已有多家宮廟受害。

警方清查時發現，兩人近期還涉及另一家宮廟竊盜案，趕緊到其銷贓場所，追回失物，初步估計廟方損失高達十多萬元。警詢後，依涉犯竊盜罪，將二人函送基隆地檢署偵辦，追回失物則將陸續通知被害人前往認領。

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