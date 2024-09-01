新北路邊機車格擴大7處收費滿月 94萬元全納停管基金蓋停車場

新北市路邊收費機車格加繪米黃色框線強化標示區別。（記者董冠怡攝）

2024/09/01 10:08

〔記者董冠怡／新北報導〕8月1日起，新北市路邊機車格收費擴大至捷運三民高中站、大坪林站等7個捷運站周邊主要路段，以及實施定期票優惠，上路滿月。交通局長鍾鳴時說，定期票申請共842張，有7305輛次使用定期票停車，以捷運頂埔、江子翠及十四張站最多，新增7站停車收入扣除相關費用後約93萬餘元，全數納入停管基金建設停車場。

市府原先已在板橋區府中商圈、土城區海山捷運站及淡水老街3處收費管理，8月起新增捷運新埔、江子翠、頂埔、林口、三民高中、大坪林與十四張站7處周邊路段，週一至週五每天早上9點至下午5點，每次20元。

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交通局停車營運科長許芫綺表示，全市規劃34萬5千餘格路邊機車格，目前僅5521格收費管理、佔比1.59%。擴大收費後，民眾普遍認為比以前更容易找到停車位，尤其十四張站周邊機車停車格每日周轉率上升至2.6次；另按「道路交通管理處罰條例」排除佔用機車收費停車格的廢棄車及無牌車，及依「新北市公有停車場管理自治條例」移置保管久停欠費車輛。

記者詢問是否規劃進一步擴大收費路段、效仿台北市考慮分階段朝全面機車停車格收費的大方向發展？許芫綺回應，新北市各行政區城鄉發展程度不同，將持續檢視停車使用需求，優先針對停車需求較大的各大眾運輸場站、商圈、觀光景點等公共場所周邊要道機車停車狀況，評估納入收費管理可行性，市民如有具體建議地點也將另案評估。

許芫綺指出，透過實施機車收費，可以優先拖吊長期佔位的廢棄車，騰出更多停車空間。新增7處機車收費，停車收入扣除相關費用後約93萬7千餘元，全部納入停管基金作為停車場建設使用。

至於同步上路的路邊機車停車定期票（399元／每30天）、每日1張單（每日只收費1次）、行動支付（搭配定期票可降至299元、搭配每日1張單每筆折5元）三重優惠，定期票共計申請842張，使用定期票停車有7305輛次，又以捷運頂埔、江子翠及十四張站需求最多，減輕停車負擔，申購等詳細資訊可至交通局路邊停車費查詢服務網定期票申請欄位查詢。

新北市路邊機車格收費擴大至捷運三民高中站、大坪林站等7個捷運站周邊主要路段，8月1日至今上路滿月；圖為詳細路段列表。（新北交通局提供）

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