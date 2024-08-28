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    鶯歌建國籃球場天幕漏水、地坪破損 立委爭取455萬預算改善

    為改善運動環境，立法委員蘇巧慧（中）今天與新北市議員蘇泓欽（右三）等人參加鶯歌建國籃球場開工典禮。（記者陳奕劭攝）

    為改善運動環境，立法委員蘇巧慧（中）今天與新北市議員蘇泓欽（右三）等人參加鶯歌建國籃球場開工典禮。（記者陳奕劭攝）

    2024/08/28 17:25

    〔記者陳奕劭／新北報導〕鶯歌區建國里休閒廣場籃球場鄰近火車站、惠隆宮，是附近居民打球、辦活動的合適場地，且含有天幕與照明，即使天暗或下雨，都能前往運動。但是近期廣場的天幕已經出現漏水、地坪出現破損，立法委員蘇巧慧接獲里長反映後，向教育部爭取預算，今天（28日）舉辦開工典禮，預計明年2月底完工。

    蘇巧慧表示，建國里休閒廣場本來有加設天幕，但因材質問題，已經開始出現漏水、籃球場的地坪出現龜裂，防撞柱也出現破損，造成民眾運動相關困擾。

    她指出，經建國里里長林清得積極反應，她去年2月會勘，發現除了整修籃球場外，還應增加照明設備，經她與新北市議員卓冠廷、蘇泓欽、呂家愷爭取下，獲教育部體育署全民運動環境計畫核定補助455萬元。

    蘇巧慧說明，經工程團隊評估，籃球場屋頂材料將更新為PTFE玻璃纖維永久膜，地坪也將全面翻新、並新增照明設備，同時進行籃球柱保護墊及籃球框更新，總預算750萬元。現在除了樹林民生公園活動中心、鶯歌永吉公園、尖山公園的天幕球場，又多一個空間讓大家運動、休憩。未來會持續追蹤工程進度，期盼過年前讓鄉親使用全新的休閒廣場。

    鶯歌建國休閒廣場設施老舊，亟需改善換新。（記者陳奕劭攝）

    鶯歌建國休閒廣場設施老舊，亟需改善換新。（記者陳奕劭攝）

    鶯歌建國籃球場地坪龜裂，亟需改善換新。（蘇巧慧辦公室提供）

    鶯歌建國籃球場地坪龜裂，亟需改善換新。（蘇巧慧辦公室提供）

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