新北石門鄉親盼設公托 社會局：目前尚無餘裕空間

新北市社會局回應，關於石門增設公托案，經勘查，目前尚無餘裕空間。（記者羅國嘉攝）

2024/08/28 14:25

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市公托中心破百家，但實際上卻有城鄉發展不均問題，近期有近500名石門區鄉親連署，盼市府在石門增設公共托育中心，也希望社會局設定目標，逐步培訓托育人員、尋覓合適場域，建構偏遠地區完善的托育服務。社會局回應，關於石門增設公托案，經勘查，目前尚無餘裕空間，不過未來也會持續積極盤點鄰近適宜場地，完善托育服務。

新北市議員鄭宇恩今日召開協調會指出，這幾年民眾的觀念都在轉變，年輕爸媽們傾向選擇專業托育服務的比例越來越高，若市府觀念沒有與時俱進，缺乏長遠規畫，持續以缺乏空間、缺乏托育人力為由，造成托育資源的城鄉差距持續擴大，不僅無助於鼓勵生育的政策方向，更會加遽青年族群往都會區外流。

鄭宇恩表示，石門老梅附幼及石門附幼總計有19名幼生為2歲即進入幼兒園就讀，表示在地確實有在0-2歲階段的送托需求，且鄰近的金山及三芝各自可收托12人，目前也分別有6人及7人備取，足見北海岸托育服務確實供不應求。

鄭宇恩強調，政府政策不斷期待青年返鄉、地方創生，但在此同時更需替偏遠地區改善托育環境，盼市府可訂定目標，逐步培訓托育人員、尋覓合適場域，包含三芝公托擴大服務，並積極推動在石門成立托育家園，建構偏遠地區完善的托育服務。

發起連署的陳先生表示，因兒子、媳婦都要上班，孫子必須送托，但石門卻沒有公托中心，鄰近的三芝及金山也都額滿，現在只能每天來回上百公里，接送孫子前往淡水送托。陳先生的親身經歷，加上街坊鄰居聊天，發現確實有許多鄉親也有這類的需求，再加上近期有許多企業來到石門發展，所以積極發起聯署，獲得鄉親踴躍迴響，短短時間收到將近500位鄉親共同聯署，但收到社會局回文稱石門地區多祖孫或隔代教養之型態為主，沒有需求時真的很不平。

社會局回應，有關議員關心增設石門公托中心案，已針對石門國小、老梅國小、石門實驗中學、石門區活動中心等場域進行盤點勘查，目前尚無餘裕空間，不過未來也會持續積極盤點鄰近適宜場地，完善托育服務。

社會局表示，為培育北海岸地區托育人力，經調查各地區需求，已委託單位於金山區及三芝區辦理專業訓練課程，其中有2位石門民眾參訓完畢，預計於9月3日考照，後續會依工作意願協助辦理居家托育人員登記，也會在石門區開辦托育人員職前訓練，積極招募在地民眾接受托育服務人員訓練，以服務在地幼兒。

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