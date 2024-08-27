新平溪煤礦博物園區拚列歷史建築古蹟 今文資審議4列冊建物

新北市新平溪煤礦博物園區去年以重點遺址申請「歷史建築或古蹟」，若被認定不具文資價值，恐被迫關門熄燈。圖為文資委員於園區進行文化資產保存價值會勘。（新北市文化局提供）

2024/08/27 20:12

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市新平溪煤礦博物園區去年以重點遺址申請「歷史建築或古蹟」，若被認定不具文資價值，恐被迫關門熄燈，今（27）日舉行文資審議會議審議列冊建造物，文化局會後表示，園區內4處列冊建造物依文化資產保存法相關規定，審議結果會在行政程序完備後公告，園區另外4處未予列冊的建造物，若有相關新事證，後續將通盤考量依法審議。

文化局說，平溪煤礦博物園區5月經民眾提報8處建物登錄為歷史建築保存，文化局依相關規定辦理文化資產保存價值會勘及審查會，其中「坑口」、「部分水平坑道（自坑口起算50公尺）」、「儲煤槽」、「卸煤櫃」4處相關空間與構造物保存良好，展現煤礦開採、洗選過程，文化局將其列冊追蹤，今送文資審議會審議，後續會持續列冊、進入指定，或登錄審查程序，或解除列冊決議，需待行政程序完備後公告。

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文化局長張䕒育說，「檢量室」、「翻車台」、「卸煤斗」、「十分專用側線軌道」等4處未列冊的建造物，如有相關新事證，後續將通盤考量依法審議，以維護文資保存及礦業文化發展；這次文資審議會邀請提報人、建物、土地所有人及平溪區公所到場陳述意見，後續將待審議結果依規定辦理後續。

新平溪煤礦博物園區負責人龔俊逸請願表示，園區為台灣目前系統性保存最為完整的煤礦博物館園區，私人經營資源有限，經營不易，園區仍受國內外專家學者、訪客肯定，新平溪煤礦位於國內最重要的煤礦聚落場域，懇請文化局讓園區以整體方式通過文資登錄，才有保存價值，針對四件未列冊的建造物新事證會著手處理。

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