校園缺導護志工！ 新北教師會建議交部編義交經費 改善學生通學環境

教師團體訴求教師退出「站導護」，回歸教育專業。（新北市教育局提供）

2024/08/27 21:39

〔記者黃子暘／新北報導〕教師團體訴求教師退出「站導護」，回歸教育專業，新北市議員黃淑君今（27日）受訪指出，學校缺導護志工，讓沒有交通指揮權的教師支援，連帶造成備課與導護困難，落實建置通學巷等環境建設才是解決之道。

新北市教師會理事長林松宏表示，教師沒有交通指揮權與專業，站導護時無法顧及學生校內安全，可由交通部編列義交經費給地方政府申請，讓教師回歸照顧學生在校安全。

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教育局指出，教育局鼓勵各校邀請義警、民防、巡守隊等單位，在非任務時間依照意願擔任導護志工，另外，教育局每學期調查各校導護需求，請警方協助於學校周邊危險路口，派遣員警或義交指揮巡邏，共同維護交通安全，若無法派員協助者，將另由學校、分局研議替代方案。

黃淑君表示，正因部分路口設計有問題，才需要導護人力，但號誌設計不佳，就連導護志工、教師要擋車也感到困難，而且他們沒有指揮交通權，也會被質疑「憑什麼攔我」，若路口、號誌設置無虞，學生循正確交通觀念跟著標誌標線走即可，良好通學環境是改善根本之道；此外，新北教育志工經費編列過低，她呼籲市府調整志工福利。

「不是推卸責任」林松宏強調，教師要對學生在校內安全負全責，校外學生交通安全應是國家責任，教師無交通指揮權與專業，缺乏導護人力時雖願意協助，但期間學生在校內發生意外，教師仍會被追究「不在場」責任，站導護與學生校內活動時段衝突，任一邊發生疏失，教師都難脫責任，若棄學生校內安全不顧，只顧站導護，只是捨本逐末。

林松宏說，各校狀況不同，新北現況是盡可能讓教師站校門口，市府也推行通學巷弄改善計劃，不過讓年紀較高的導護志工指揮交通也危險，實務上應是市府盡速建置紅綠燈、行人專用時相等改善措施，讓教師、志工導護更輕鬆，而交通部要負起責任，編列具專業知能、有給職的義交經費，由地方政府依照需求如實申請、找人，從機制改善通學環境。

教育局表示，已於今年教育局處長會議提案，請中央針對教師站導護的角色統一釐清，並於法規訂定一致性規範、跨部會規劃配套，但中央無明確回覆，會持續建議；市府會持續爭取民間單位挹注導護裝備，並每年統籌辦理導護志工保險、補助各校採購裝備，舉辦培訓提高導護人員安全，也結合各校進行交通安全宣導，使交通安全意識儘早扎根。

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