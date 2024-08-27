亞德客慈善基金會捐台北大學1.48億元 照顧貧苦弱勢生

亞德客國際集團董事長王世忠（左）與台北大學校長李承嘉（右）合影，校方贈送70週年櫻花紀念酒。（台北大學提供） ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

2024/08/27 17:03

〔記者陳奕劭／新北報導〕為照顧貧苦弱勢學生，亞德客有美公益慈善基金會昨天（26日）與台北大學簽訂「捐資承諾證明書」，將連續10年捐贈學校「深耕圓夢獎助學金」，並設立「亞德客有美助學金」，每年合計捐助40名大一新生，每人每年8萬元，持續至畢業為止，也捐贈200萬元公益活動經費，鼓勵學生參加或舉辦公益活動，捐贈總額高達1億4千8百萬元。

亞德客國際集團董事長王世忠出席簽約典禮，並與台北大學校長李承嘉等人交換意見，討論捐贈項目經費運用方針，希望讓愛心確實幫助清寒學子，也希望大學對學習資源相對匱乏的偏鄉國中小學童提供優質教育和關懷，落實社會責任。

王世忠表示，「社會上有很多人需要拉他一把，希望第一優先照顧這些人」，他過去曾於三峽落腳，感謝能為孕育過他的土地盡一份心力，為了希望緣分走得更遠更久，他承諾未來10年會持續捐贈，讓所有受贈學生在學4年不為溫飽憂心，也給予正值青春的他們精彩的大學生活，有急需急難救助學生，可再額外申請「陽光行動急難救助金」。

李承嘉在捐贈儀式贈送70週年櫻花紀念酒，表達謝意，他表示，很感謝王董事長看見台北大學，並給予合作的機會。他也向王世忠介紹助學金與公益活動執行狀況，也承諾將捐款運用於助學金與公益活動。

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