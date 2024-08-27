沒投履歷卻接到面試通知 保險業者用這招找人觸法

有保險業者以親友名義申辦的1111人力銀行帳號，觀看求職者履歷，再聯繫求職者面試，人力銀行獲知後報案處理。（圖擷取自1111人力銀行）

2024/08/27 08:52

〔記者王定傳／新北報導〕人力銀行業者為免求職者遭不必要騷擾，嚴格限制保險、直銷業者的刊登權限，規定這類業者無法搜索求職者履歷，只能接受求職者投遞；怎料，遠雄人壽何姓營業區經理、盧姓前襄理，以親友名義申辦的1111人力銀行帳號，觀看求職者履歷共8萬多筆，再聯繫面談，新北地院法官審酌2人坦承犯行，依違反個資法分別判刑4個月及5個月，均緩刑2年。

檢調調查，1111人力銀行為免求職者遭不必要的騷擾，在刊登系統即設定，保險、直銷業者只能接受求職者主動投遞履歷、無法搜索求職者履歷資料，且為確保刊登人是合於使用人力銀行服務，亦特別約定要求刊登人勾選：「刊登人不得假藉他人名義或接受他人委託為虛偽或不實之刊登」、「刊登人須符合個資法及就業服務法等相關法令提出徵才需求」等約定。

檢方調查，2人知道人力銀行限制嚴格，竟從2020年起至2022年間，利用親友申辦的帳號、密碼，觀看求職者履歷資料，例如：何男以姑姑名義申辦的帳號，觀看封鎖直銷保險業者的求職者履歷共7萬1669筆、盧男則以朋友名義申辦的帳號，觀看履歷共1萬931筆。

檢方調查，2人將履歷截圖聯繫求職者面試，由盧男進行第一次面談、何男進行第二次面談；有一名黃姓求職者指證自己明明沒投遞履歷，卻接到面試通知，人力銀行亦察覺怪異報案處理，2人在偵查時自白犯罪。

法官審酌2人均明知1111人力銀行嚴格限制保險業者搜尋、閱覽求職者履歷權限，竟未經求職者同意，非法蒐集個人資料，所為應予非難，惟念其等犯後均坦承犯行，且皆與被害人黃女達成和解，依非公務機關非法處理個人資料罪，判處何男5月徒刑、盧男4月徒刑，均緩刑2年。

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