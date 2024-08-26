打造防災社區！中和區外南里演練增加收容處所 強化應變力

有別於一般防災演練，社會局將防災社區演練內容加入避難收容處所開設訓練，強化社區應變能力。（新北市社會局提供）

2024/08/26 19:49

〔記者陳奕劭／新北報導〕強化災害應變能力，新北市社會局與消防局攜手台灣大學團隊，中和區外南里舉辦6個月防災社區工作坊，今天（26日）在中和復興國小體育館進行防災演練。新北市社會局副局長吳淑芳表示，此次規劃加入了避難收容處所的開設訓練，強化社區里民的災害應變。

防災社區演練模擬以地震後發生瓦斯氣爆、災害發生後的自主應變、里民受困及CPR、AED緊急救護、災情查通報、滅火，開設避難收容處所等內容，由里民擔任演練人員，也邀請錦和高中的青年防災大使進行防災演練。

外南里里長連顯達說，自己曾經歷921大地震救災工作，深知災後救護和災民收容的重要性，邀里內各鄰長、巡守隊、里民們一同參與防災社區課程學習。

他說，感謝台大氣候天氣災害研究中心博士柯慨元，細心教導里民與志工們學習如何應變災害，從防災編組、勘查歷史災點、學習避難收容處所架設、心肺復甦術等技能，帶給居民很大幫助。

吳淑芳表示，社會局規劃6個月的防災社區訓練，教導里民們當災害發生時，第一時間社區自主救災，並開設社區避難收容處所、安置受災民眾，透過不斷演練，提供市民學習減災、防災技能，一起守護家園。

消防局副局長陳國忠說，防災社區概念是「社區能自救還能救人」，但災害有太多樣態，這場演練只是一個開始，平時透過不斷地自我演練，讓社區多一份保障。

中和區外南里里民情境模擬災害發生後的自主應變處理。（新北市社會局提供）

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