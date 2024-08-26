靈骨塔業者收購土地失敗 找黑幫盜遺骨逼遷墓被起訴

業者郭國輝為擴建靈骨塔停車場，收購土地不成，找來張姓黑道毀人祖墳、盜走骨灰罈（左）。右圖為警方先前攻堅、緝捕犯嫌畫面。（記者鄭景議翻攝）

2024/08/26 18:50

〔記者溫于德／台北報導〕新北市八里區靈骨塔業者郭國輝，被控為了擴建其寶塔紀念中心的停車場，卻因收購土地不成，3月找來具有黑道背景的張男，恐嚇家族墓地位在停車場預定地的民眾；見民眾拒絕，郭找張姓黑幫成員盜取骨頭甕，藉此逼迫民眾遷葬。士林地檢署偵結，今依發掘墳墓而盜取遺骨罪，將郭、張共3人起訴。

全案源於，民眾指控40年前其家族以1000萬元的價金購買位在八里山區的土地，礙於法規限制，後來墓地僅使用一小部分，然郭姓業者提議「以地換塔位」收購土地，家族仍決定留下土地，不料祖先的墳墓仍遭破壞，遺骨也被盜取。

士檢發現，民眾取得郭姓業者所有寶塔下方土地的永久使用權，同時作為祖先的墓地，郭竟為了擴建寶塔停車場，要民眾遷葬骨頭甕不成，涉嫌找來張男，透過整墓的工人聯繫民眾稱：「上山討論遷葬事宜，否則取走骨頭甕」。

士檢進一步查出，今年3月27日至29日，張男受郭男指示，找來同樣姓張的小弟，載他前往民眾的墓地，兩人再持鐵鎚砸毀墓碑並挖出骨頭甕，接著藏放至寶塔生命紀念中心，再由工人轉知民眾出面處理；幸畏懼黑幫的民眾不敢再前往墓地上香，郭、張等人並未得逞。

郭男到案供稱，他要求張男破壞墓碑，並挖走骨頭甕放進寶塔內，事成會給張男10萬元。張男則稱，郭男已付1萬2千元的報酬，他今年5月1日也依郭的指示，找來挖土機到墓地挖掘整地；同樣姓張的小弟說，他有在旁協助撥土，並騎車載張男把挖出的骨頭甕放在寶塔，拿到3千元的報酬。

士檢偵結，痛批郭、張的犯行惡劣至極，可為天地難容，認他們發掘墳墓而盜取遺骨、恐嚇得利罪，今從重依發掘墳墓而盜取遺骨罪將郭等3嫌起訴。

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