新北市府第二行政大樓 獲頒智慧綠建築設計獎

新北市府第二行政大樓參加「第四屆台灣優良智慧綠建築暨系統產品獎」競賽，獲頒設計類鉑金獎。（新北工務局提供）

2024/08/22 22:23

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市府以第二行政大樓參與第四屆台灣優良智慧綠建築暨系統產品獎（2024 TIBA AWARD），獲頒設計類鉑金獎，市府秘書長邱敬斌今天代表受獎時表示，得獎是對智慧城市建設的肯定，也彰顯地方政府決心推動環境永續發展；副市長朱惕之說，現今全球氣候變遷挑戰日益嚴峻，持續努力實踐創新接軌國際。

市府工務局指出，第二行政大樓能源管理設計過程，採先盤點使用端管理需求，再反饋至各系統架構骨幹、設備規格布建，大樓資訊化設施管理系統以市府開發的公有建築空間管理系統為基礎架構，整合智慧化系統資訊，導入訊號和資料，透過AI技術監控、預測實際使用能耗，並依真實運行數據動態調整，高效利用以達節能，朝淨零碳排邁進。

工務局說明，社團法人台灣智慧建築協會（TIBA）2010年成立，是我國智慧和綠建築重要學術、技術交流平台，並與韓國、新加坡、中國、香港共同發起成立亞太地區智慧綠建築聯盟，兩年舉辦一次大會，並將從各地選拔脫穎而出的優良智慧綠建築暨系統產品，頒獎且供他國觀摩。「2024 TIBA Award」將推薦得獎作品參加明年在澳門登場的第四屆亞太地區優良智慧綠建築暨系統產品獎（2025 APIGBA Award）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法