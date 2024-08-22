民進黨新北青年論壇 被辣問淡水交通問題

面對民眾辣問淡水交通問題，新北市議員鄭宇恩一一接招。（記者陳奕劭攝）

2024/08/22 21:57

〔記者陳奕劭／新北報導〕民主進步黨今天（22日）在南小軒咖啡店舉辦「議員咖啡杯」新北青年論壇淡水場，由新北市議員鄭宇恩、陳乃瑜、黃淑君、基隆市議員張顥瀚擔任與談人，對談北海岸城市願景與展望，民眾當面深入詢問淡水北海岸地區交通問題，議員紛紛接招。

民眾擔心淡江大橋通車以後，社區常有砂石車行經十分危險，鄭宇恩表示，未來還要與市政府討論砂石車限制路段，但大馬路是砂石車上班行經的路線，預期未來杜絕砂石車會行駛沙崙路。

民眾擔憂「淡海輕軌藍海線」未來恐讓淡水商圈交通癱瘓、危及店家生意，鄭宇恩回應，她有向市府反映問題，捷運局將片段施工，減少淡水商圈施工黑暗期，她也建議電車只留2節車廂，待居民接受後再增強，但捷運局考量成本回收問題，不傾向這提案，由於淡海輕軌行政院還沒核定，未來還有改變空間。

她批評，新北市長侯友宜談到建設卡關，總是說「中央還沒核定」，但是地方政府的溝通好之前，不該把問題賴給中央。

民眾反映偏鄉特殊教育師資太少、資源不足、亟需正職老師，黃淑君回應，她們在市議會努力提升待遇，包括代理老師原本只有5個月聘期進步到整年，特教老師配備全職助理員等。她也建議向民代反映學校資源不足等問題，議員能直接建議款改善，讓民眾快速有感。

淡海輕軌久未體檢，民眾擔憂恐重演中和環狀線工程風險，鄭宇恩指出，工程團隊反映中和環狀線錯位是工法問題，因為環狀線是疊起來的，淡海輕軌無此問題，但未來捷運局會針對問題改善。

黃淑君說，環狀線沒達到原本設計等級，市府未做說明，雖然侯友宜說要年底通車，但她覺得很難，因為現在找不到電桿工復原工程。

民主進步黨舉辦「議員咖啡杯」新北青年論壇淡水場，北市議員鄭宇恩（右後3）、陳乃瑜（右後2）、黃淑君（右後1）、基隆市議員張顥瀚（中）開心與民眾合影。（記者陳奕劭攝）

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