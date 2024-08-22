為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　新北市

    中和動物之家攜手台大獸醫系 「行動醫療車」帶實習生診療浪浪

    實習生在獸醫師指導下上課。（新北動保處提供）

    實習生在獸醫師指導下上課。（新北動保處提供）

    2024/08/22 22:00

    〔記者董冠怡／新北報導〕新北市動物保護防疫處7年前開始與台大獸醫專業學院副教授劉以立合作，開設流浪動物醫學課程，劉以立去年發起並設計「動物行動醫療車」，配備兩個手術台、手術燈、氣體麻醉及X光機，今年起每週到即將轉型長照園區的中和動物之家提供絕育服務，也讓實習生累積長照醫療經驗，培養優秀獸醫師，同時提升浪浪的健康。

    2017年開設流浪動物醫學課程以來，計有378名學生，幫助數百隻流浪動物絕育，劉以立也協助受傷收容動物執行膝蓋骨異位復位術、十字韌帶斷裂脛骨平台水平矯形術。往年實習課程都使用動物之家的醫療室，今年起，劉以立改使用動物行動醫療車，他說，學生歷經課程學習，大多對浪浪臨床醫學有初步了解，但曾經實際進入動物收容所工作者僅1人。

    中和動物之家獸醫師黃繼霆說，透過與學術單位合作，不僅有利於浪浪也能培養獸醫師，在動物之家的實習課程內容涵蓋多元面向，諸如流浪動物的保定（在不危及動物安全下，採取適當方法控制動物，以利進行診療等技術）、診療、疫苗晶片接種及絕育手術等實務操作，從身處第一線了解浪浪醫療的現況和面臨的挑戰，進而提出並推動福利措施和友善生存的環境。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    新北市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播