中和動物之家攜手台大獸醫系 「行動醫療車」帶實習生診療浪浪

實習生在獸醫師指導下上課。（新北動保處提供）

2024/08/22 22:00

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市動物保護防疫處7年前開始與台大獸醫專業學院副教授劉以立合作，開設流浪動物醫學課程，劉以立去年發起並設計「動物行動醫療車」，配備兩個手術台、手術燈、氣體麻醉及X光機，今年起每週到即將轉型長照園區的中和動物之家提供絕育服務，也讓實習生累積長照醫療經驗，培養優秀獸醫師，同時提升浪浪的健康。

2017年開設流浪動物醫學課程以來，計有378名學生，幫助數百隻流浪動物絕育，劉以立也協助受傷收容動物執行膝蓋骨異位復位術、十字韌帶斷裂脛骨平台水平矯形術。往年實習課程都使用動物之家的醫療室，今年起，劉以立改使用動物行動醫療車，他說，學生歷經課程學習，大多對浪浪臨床醫學有初步了解，但曾經實際進入動物收容所工作者僅1人。

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中和動物之家獸醫師黃繼霆說，透過與學術單位合作，不僅有利於浪浪也能培養獸醫師，在動物之家的實習課程內容涵蓋多元面向，諸如流浪動物的保定（在不危及動物安全下，採取適當方法控制動物，以利進行診療等技術）、診療、疫苗晶片接種及絕育手術等實務操作，從身處第一線了解浪浪醫療的現況和面臨的挑戰，進而提出並推動福利措施和友善生存的環境。

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