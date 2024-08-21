鋼琴家開最後直播後墜樓亡！酸民嘲諷「笑你不敢」挨轟急關臉書

楊姓鋼琴家21日上午在臉書社團「爆料公社二社」開直播彈鋼琴，還說這是他「最後一次直播」，引來酸民挑釁，沒想到憾事真的發生。（圖擷取自網路）

2024/08/21 21:06

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕去年榮獲GASCA國際鋼琴大賽銀賞楊姓新生代鋼琴家，今天（21日）上午在臉書社團「爆料公社二社」開直播彈鋼琴，還說這是他「最後一次直播」，引來數千人觀看。不過不少酸民在留言區嘲諷，還說楊男只是在騙流量，沒想到直播結束後，就傳出楊男墜樓身亡的噩耗，一條寶貴生命就這樣逝去，當初挑釁楊男不敢輕生的酸民遭撻伐，有的人還急忙關臉書。

今天上午新北市消防獲報，土城區一名男子從自家墜樓，人員趕抵後男子倒在人行道上一動也不動，全身多處骨折且口鼻滲血，送醫急救不幸宣告不治，後確認死者身分為楊姓鋼琴家。據悉，現年29歲的楊男畢業於國立台灣藝術大學音樂系，去年在GASCA國際鋼琴大賽榮獲銀賞，是前途被看好的台灣新生代鋼琴家之一。

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在這起悲劇發生前，楊男突然在臉書社團「爆料公社二社」開直播彈鋼琴，並表示這是他「最後一次直播」，引來數千人觀看。直播中，楊男琴聲抑鬱，每個動作都流露出哀傷。儘管大多數網友都擔心楊男想不開，紛紛鼓勵楊男，勸他不要做傻事，但也有不少酸民在留言區不斷挑釁嘲諷，「笑你不敢跳！」、「騙流量的啦！」、「阿是要跳了沒？」

沒想到直播結束後，楊男墜樓身亡的消息就被媒體報導出來，「爆料公社二社」社友紛紛哀悼這位才華洋溢的鋼琴家，當時挑釁的酸民也被討伐，怒轟這些人根本是「鍵盤殺人」！有部分酸民被出征到默默關閉臉書帳號。

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楊姓新生代鋼琴家21日在新北土城自家墜樓身亡。（圖擷取自臉書）

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