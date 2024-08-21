認識電力研發基地 台電邀民眾參觀綠能生態園區

台電綜研所今天邀請樹林區文林里近35名居民走進所區內綠能生態園區，向參訪民眾解說海綿大道。（台電北西處提供）

2024/08/21 21:18

〔記者陳奕劭／新北報導〕邀請民眾響應環保，台灣電力公司舉辦「環境月發表會」，台灣電力公司綜合研究所所長鍾年勉今天（21日）邀請樹林區文林里近35名居民走進所區內綠能生態園區，加深對綠色能源與環境保護的認識。

民眾走入綜合研究所，參觀綠能生態園區內風力、太陽能及儲能系統，與搭載「智慧節能管理系統」，可顯示大樓能源使用效率與各設備用電資訊的智慧低碳辦公室，認識低碳能源與智慧科技的結合應用。

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面對發電廠發電副產物「煤灰」，園區將其再利用，製作成如透水鋪面、高壓磚等綠建材，並利用煤灰塑木製作園區內塑木椅，讓民眾大開眼界。

台電綜研所表示，綠能生態園區歷經9年打造，不僅導入綠能、儲能系統、智慧能源管理與電廠煤灰再利用等多項新進技術研究成果，結合生態工法，打造多樣化生態環境，園區內共有臺灣特有種短腹幽蟌等近100種原生動植物。

台電綜研所指出，期望透過實際體驗低碳能源技術應用，加深民眾對於綠色能源與生態保護的認識。台電也將持續推動綠能發展並致力營造電力場域生態共融，兼顧穩定供電與環境生態。

台灣電力公司綜合研究所所長鍾年勉。（台電北西處提供）

台灣電力公司綜合研究所所長鍾年勉等人向里長甘永昌（右2）解說生態園區模型。（台電北西處提供）

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