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    陳佩琪涉開人頭公司 北市聯醫：先緩議等待司法偵查結果

    民眾黨主席柯文哲的妻子陳佩琪，日前自爆以兒子名義開設人頭公司，準備經營小草咖啡廳。台北市立聯合醫院今開考績會，違法兼職部分因目前掌握資料尚不足以認定經營商業，先緩議，待未來司法偵查結果再議。 （資料照）

    民眾黨主席柯文哲的妻子陳佩琪，日前自爆以兒子名義開設人頭公司，準備經營小草咖啡廳。台北市立聯合醫院今開考績會，違法兼職部分因目前掌握資料尚不足以認定經營商業，先緩議，待未來司法偵查結果再議。 （資料照）

    2024/08/21 19:20

    〔記者林承鴻／台北報導〕民眾黨主席柯文哲的妻子陳佩琪，日前自爆以兒子名義開設人頭公司，準備經營小草咖啡廳；另被媒體拍到疑似透過電話交待他人代為使用醫事卡。陳佩琪任職的台北市立聯合醫院今開考績會，違法兼職部分因目前掌握資料尚不足以認定經營商業，先緩議，待未來司法偵查結果再議；醫事卡一事則予以告誡，並列入考績參考。

    陳佩琪今天上午11時許到聯醫考績會說明，陳佩琪約於1小時後步出大門，面對記者詢問並未回應。北市聯醫表示，針對陳佩琪疑似違法兼職經營商業，依《刑事訴訟法》第156條第2項規定，「被告或共犯之自白，不得作為有罪判決之唯一證據……」，因目前掌握之資料尚不足以認定陳佩琪經營商業，先緩議，待未來司法偵查結果再議。

    至於請他人代為使用醫事人員卡之行為，經查13日護理人員上午開診前即先行以陳佩琪的醫事卡進入診間醫令系統，以協助開診前之準備，此部分聯醫已加強內部宣導，並對涉及陳佩琪未自行保管使用醫事卡之個人行為已予以告誡，並列入考績參考。

    陳佩琪日前在臉書自爆以兒子名義開設人頭帳戶，是「有犯意沒犯行」，但後來再度發文，稱兒子是自己走入銀行開戶，質疑這犯了哪一條法律？又說她之前寫的「有犯意但還未執行」的說法是「反諷」。

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