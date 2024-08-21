新北議員揭社區、學校心輔人力困境 籲市府儘速補齊缺口

新北市議員黃淑君批評，市府空有預算編列，執行成效卻不彰，希望盡速檢討心理衛生人力的缺口，落實新北市心理照顧。（黃淑君提供）

2024/08/21 14:55

〔記者黃子暘／新北報導〕生活步調緊湊的現代，心理健康不可不慎，新北市議員黃淑君指出，審計處決算報告揭露新北市衛生局所核定心理衛生社工人力缺口擴大，進用缺額不斷增加，教育局對學校輔導老師配置員額未達標準，且專業輔導人員配案量比例懸殊，呼籲市府盡速落實人力補足。衛生局說，市府積極透過多元管道招聘，並積極留材；教育局回應，市府依規定逐年增置專輔教師，目前專輔教師聘任率達99.1%，並設有「增置兼輔教師」制度支援。

黃淑君表示，新北市112學年度國小生有20萬8436人，專任輔導教師僅有235人，平均輔導887人；國中生7萬7171人，專任輔導教師計213人，平均輔導362人；高中生有2萬8544人，專任輔導教師計157人，平均輔導182人。她說，新北市有高度校園輔導需求，市府卻未聘足專任輔導教師，且專業輔導人員去年度應聘人員為123人，實際聘任90人，待聘33人，輔導案件數最少24件、最多者為122件差異懸殊，影響輔導效能。

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教育局回應，新北市依照教育部規定逐年增置專輔教師，目前專輔教師聘任率達99.1%，並設有「增置兼輔教師」制度，提供學校以增置兼任輔導教師方式增加輔導人力協助處理案量，教育局學生輔導諮商中心也可優先提供協助。

教育局說，市府透過提高甄選辦理次數等方式積極招聘專任專業輔導人員，也透過督導機制隨時掌握現場專業輔導人員服務狀況，確保輔導品質，如果有工作負荷量過高，也會立即調整；部分偏鄉因地理位置不易召募人力，新北市持續與諮商心理師公會或新北市社會工作師公會及大專院校合作補齊人力；至於近期教育部學生輔導法預計修法增置輔導教師部分，新北市將配合修法辦理增聘學校輔導教師事宜。

黃淑君也指出，社區心輔持續開缺，新北市心衛社工2021年至2023年度實際進用率分別為53.33%、62.22%、30.51%，分別缺額為14人、17人、41人，不見改善，且大多心衛社工須進社區服務，結合社會局社工共同服務，聘用缺口擴大會影響照護量能；她批評，市府空有預算編列，執行成效卻不彰，希望市府應盡速檢討，落實新北市心理照顧。

衛生局回應，市府透過多元管道積極招聘社安網心理衛生人員，自2022年起人力持續增加，目前在職社安網人員297人，尚有15人已完成甄試待報到，是各縣市中進用人數最多；此外市府積極留才，提高資深關懷訪視員的風險工作費為每月3000元，高於中央的700元，針對全台社安網人力皆存在不足困境，本局依個案分級分流機制，由各專業人員協同提供個案服務，在資深關訪員的教育訓練上也不斷強化對複雜類型個案處理知能。

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