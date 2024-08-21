新北「好日子愛心大平台」成立5年 造福5453萬人次

新北市長侯友宜（左五）、社會局長李美珍（左一）及白嘉莉（右五）一同轉動愛的摩天輪，象徵著愛心的善循環。（記者翁聿煌攝）

2024/08/21 14:41

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市政府「好日子愛心大平台」成立5年多，21日舉辦感恩會，邀請愛心大使白嘉莉出席，市長侯友宜感謝社會許多英雄默默為弱勢家庭圓夢，他形容每1筆捐贈的物資或善款，都像是三千弱水中的一瓢，帶給受贈者滋潤。

感恩會上，市府邀請新北市南風慈善關懷協會理事長許淑峰、微星科技經理許志宏、普賢寺住持釋宗道法師、嘉威聯合會計師事務所所長張威珍、板信商銀總經理徐樹人、大得利家畜肉品董事長林明輝及新竹物流處長潘維翔等7位圓夢英雄代表，和侯友宜、社會局長李美珍及白嘉莉一同轉動愛的摩天輪，象徵著愛心的善循環。

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好日子5週年，共有233個企業、宗教、團體及個人獲邀出席，由侯友宜、白嘉莉頒贈感謝牌，感謝每位圓夢英雄的愛心，為社會弱勢族群點一盞燈，適時提供多元的挹注。

李美珍說，好日子愛心大平台從2019年6月17日成立以來，5年多來大平台持續獲得各界的資源，截至今年7月31日止，獲得捐贈物資折合市值約34億1161萬1349元，善款14億8609萬760元，其中善款主要是在疫情期間，各企業、宮廟、團體響應市長號召，捐款購買各項防疫物資，保護市民健康，5年來有超過5453萬人次受益。

三重的受助者王小姐在感恩會上分享，她因喪偶獨自撫養子女，雖從事派遣工作，但因還要照顧生病的母親，無法穩定就業、經濟困窘，幸得三重社福中心媒合大平台資源挹注，雖然家境不佳，但她與女兒努力向學，今年她順利取得高職文憑，並與女兒一起考取大學法律系夜間部，希望能持續半工半讀。

社會局透露，大平台近期收到一位居住新北60多年退役將軍蔣秋佳的遺愛1000萬元，並指定使用於弱勢家庭服務上，蔣秋佳遺眷今天現身代表領獎。

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