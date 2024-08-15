春秋墓園坍方先人骨骸四散 家屬赴新北市府抗議

民政局副局長黃秀川接下陳情書，自救會與市府雙方現場發現似有資料出入，2名議員協調即刻核對資料，下午派遣專業技師到現場勘查。（記者黃子暘攝）

2024/08/15 13:08

〔記者黃子暘／新北報導〕位於新北市中和區的春秋墓園易主更名「私立龍陵紀念墓園」後，曾與墓主家屬發生糾紛，6月28日發生225地號C區發生嚴重坍方，波及47門墳墓，家屬組成的自救會今（15）日至新北市府門口抗議，表示墳墓損毀導致先人骸骨四散，坍方還可能擴大，現任業者無意願也無能力進行全園土方安全檢測與改善，殯葬管理處應要負責儘速救災、防災，避免波及先人與掃墓民眾，否則下次就是抬棺抗議。

新北市殯葬處指出，6月28日坍塌當日就會同農業局前往勘查，期間也與農業局、中和區公所及水土保持服務團隊16次前往現場勘查，持續要求業者改善；目前已無明顯擴大災害情形，有關災害區域是否穩固，市府將協助委託專業技術單位評估，因前業者不願提供家屬聯絡資訊，殯葬處自事發後即主動請戶政單位協查並擴大清查範圍，透過公文函通知墓主家屬，並陸續協助墓起掘、安置；無墓主部分則已請各縣市政府及各區公所代為緊急公告。

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民政局補充，坍方波及共47門墓，其中33門為有主墓，已完成15門有主墓的後人聯繫，其中8門已完成起掘，無法聯繫者有18門。

市議員顏蔚慈、林秉宥、台灣墓主權益保護協會理事長許鈞傑陪同自救會陳抗，希望市府基於道義、社會與刑事責任，協助安全檢測，保障全園1843門墓的安全。民政局副局長黃秀川接下陳情書，自救會與市府雙方現場發現似有資料出入，2名議員協調即刻核對資料，下午派遣專業技師到現場勘查。

墓主家屬趙先生表示，他的胞弟葬於225地號長達43年，他是營造土木工程業從業者，在坍方後到現場看，判斷排水設施已經完全失能，再來一次颱風後果會更嚴重，胞弟與鄰近的其他先人可能就會受到波及，搶救措施至少可以延緩走山，希望市政府儘速介入處理。

墓主家屬丁先生與另2位家屬批評，春秋墓園經過市府核可，因此後人才選擇讓先人在此長眠，長年平安無事，未料市府違法核可讓現任業者接手以致墓園未受妥善照顧，如今先人居所被毀、祖先受辱，市府應要負起道義責任，殯葬處至今卻是不聞不問，希望市府有所為，否則下次就是抬棺材來抗議。

殯葬處、農業局表示，7月初已要求現任業者依法實施水土保持處理與維護，期間遇凱米颱風來襲，也要求該公司施工期間應確實實施臨時防災，8月初辦理複勘，市府水土保持服務團技師勘查評估確認完成緊急災害搶救作為。

殯葬處說，將持續協助墓主辦理後續起掘及安置事宜，並要求地主、墓主家屬、現任與前任業者儘速商議後續解決方案，殯葬處也將居中給予行政協助。

春秋墓園225地號C區發生嚴重坍方，波及47門墳墓，自救會今日到市府門口陳抗，呼籲市府負起責任，做好全園土方安全檢測與改善。（記者黃子暘攝）

春秋墓園225地號C區發生嚴重坍方，波及47門墳墓，自救會今日到市府門口陳抗。圖為墓園狀況。（自救會提供）

春秋墓園225地號C區發生嚴重坍方，波及47門墳墓，自救會今日到市府門口陳抗。圖為墓園狀況。（自救會提供）

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