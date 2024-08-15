民眾黨找戰犯、黃珊珊辭立委？ 黃國昌：目前並無這個層次

黃國昌表示，民眾黨現在最該做的是釐清真相，並且每一個人在各自工作崗位上扮演好自己的應盡的角色。（記者董冠怡攝）

2024/08/15 12:14

〔記者董冠怡／新北報導〕民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天與新北市黨部主委、市議員陳世軒到新莊區的國家電影及視聽文化中心，活動前接受媒體聯訪，被問到政治獻金、帳目登載不實風波，以及黨內有聲音希望黃珊珊請辭立委、對內找戰犯坐等黃袍加身，黃回應，目前為止並沒有黃珊珊辭立委這個「層次」，8名立委持續堅守崗位替人民發聲，也駁斥對內找戰犯的說法。

媒體詢問，黨內有聲音希望黃珊珊請辭不分區立委，她若辭職，將由東吳大學政治學系教授劉書彬遞補，以及網友認為民眾黨往內找戰犯、懷疑他是坐等黃袍加身？

請繼續往下閱讀...

黃國昌表示，競選期間很辛苦，如今面對問題最重要的是齊心協力解決問題、回應支持者的期待，每一個人都是民眾黨很重要的一份子，在各自工作崗位上做好工作，才是回應每一張選票的期待。

黃國昌指出，目前為止並無這個層次（指黃珊珊辭職將由劉書彬遞補），現在所有黨團成員、8名立委同心協力，就在立法院工作崗位上，持續監督政府、幫人民發聲。

黃國昌提到，此時此刻黨內每一位成員都是用最戰戰兢兢、誠懇心態去面對、解決問題，回應支持者共同的期待，沒有所謂對內找戰犯的事情，因為大家都是團隊的一份子，相信在柯文哲主席領導下，能夠痛定思痛，解決這一次會引發一些疑慮的問題，將真相攤在陽光下。

黃國昌重申，民眾黨現在最該做的是釐清真相，並且每一個人在各自工作崗位上扮演好自己的應盡的角色。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法