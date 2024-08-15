八里城市沙雕展17座沙雕免費看 限定8/17登場

新北市「2024八里城市沙雕」17座沙雕，17日起展出。（記者翁聿煌攝）

2024/08/15 09:43

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市「2024八里城市沙雕展」將於17日於八里左岸公園開展，今年八里城市沙雕展主題為「宇你相遇」，分為3大展區「宇宙冒險」、「星際之旅」和「宇宙不思議」，結合星球、火箭、外星人及飛碟等宇宙元素，用KUSO創意的手法呈現17座沙雕藝術作品，開展當天還有精彩表演及按讚送好禮活動。

新北市高灘地工程管理處長張修銘表示，今年八里城市沙雕展主題為「宇你相遇」，共展出17座沙雕作品，更加入光影裝置，讓民眾可以近距離與作品互動，除此之外，還有「夢幻情緣」浪漫光雕，6座主題光雕為八里左岸公園打亮最浪漫的夜空，展期皆至10月13日，歡迎呼朋引伴來「一見雙雕」。

張修銘說，高灘處除了活動推廣外，近年更極力改造完成淡水河左岸，提供民眾友善的自行車道空間外，從獅子頭山水匯集廣場往北，更新打造海世界觀景平台、龍形渡船頭、米倉無限公園等休憩節點，讓民眾能舒適的騎著腳踏車一覽淡水河美景，不妨趁著這個機會帶著全家一同親臨感八里水岸的無限魅力。

「2024八里城市沙雕展」週六開幕下午4點半有Tako姊姊說故事帶動跳，還有太空哥哥帶來精湛的舞技，服務台「按讚送好禮」活動，只要於FB「新北水漾」按讚即可獲得星空氣球乙份，數量有限送完為止，展覽期間於24日開始每週六推出「小小沙雕師」免費體驗活動，於19日在FB新北水漾開放報名，歡迎民眾一起來創作屬於自己的宇宙沙雕。

民眾前往觀展，可以1.大眾運輸：搭乘捷運淡水線至關渡站，並轉乘紅13公車，於左岸公園站下車即抵達。2.自行前往：導航搜尋「八里左岸公園」。

新北市「2024八里城市沙雕」17座沙雕，17日起展出。（記者翁聿煌攝）

今年八里城市沙雕展分為3大展區「宇宙冒險」、「星際之旅」和「宇宙不思議」，用KUSO創意的手法呈現。（記者翁聿煌攝）

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