廁所扶手也要偷！新北河濱公園設施失竊頻傳 高灘處報案並加強巡查

新北市更寮陸橋欄杆失竊後修復。（新北市高灘處提供）

2024/08/14 11:28

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市河濱公園近來發生新店溪、大漢溪及二重疏洪道沿線景觀廁所內不鏽鋼扶手、鐵製垃圾桶、自行車道、越堤樓梯及人行陸橋護欄遭受破壞及電線被竊狀況，損失數千至數萬元，涉及民眾休憩安全及使用權益，新北市高灘地工程管理處已向各轄區派出所報案偵辦，同時提高設施巡查頻率，導入科技及防竊機制，加強留意可疑人士，不讓公共設施變成竊賊覬覦目標。

高灘處長張修銘說，新北市擁有1382公頃的高灘地河濱公園，是市民朋友相當重要的遊憩空間，因園區廣大，靠有限的保全人力巡查難以杜絕無良宵小行竊，常有設施被破壞或路燈電線遺失，影響公共安全，高灘處於河濱公園各主要出入動線設置上百支監視器，偏遠地區路燈迴路另設置8處電線斷路通報系統，透過科技協助園區管理。

張修銘表示，高灘處為防止設施再被破壞，除透過園區保全定時及不定時巡查外，另積極加強防竊措施，如將廁所不鏽鋼扶手螺絲處焊牢、鐵製垃圾筒更換為塑膠桶、欄杆更換材質等，減少設施價值並增加偷竊困難度。

新北河濱公園保全督導人員表示，巡查時會留意園區的不鏽鋼製品，自行車道、人行通道欄杆及景廁設施是重點巡查項目，雖已加強巡查，因為夜間竊賊刻意躲藏難以察覺，仍不時有物品被破壞或設施不翼而飛狀況發生，一發現設施遺失皆立即報警處理。

高灘處補充，河濱公園設施維護人員皆有穿戴背心，且夜間施工機率低，倘民眾至園區休憩發現可疑人物破壞設施，請協助通知附近保全人員前往勘查，高灘處也會加強派人力巡查並定期回報設施狀況，設施遺失將會設置警示措施阻隔並盡快備料安排修繕，確保設施安全，保障民眾休憩權益。

景觀廁所扶手容易失竊加強銲接強固。（新北市高灘處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法