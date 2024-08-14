為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　新北市

廁所扶手也要偷！新北河濱公園設施失竊頻傳 高灘處報案並加強巡查

新北市更寮陸橋欄杆失竊後修復。（新北市高灘處提供）

新北市更寮陸橋欄杆失竊後修復。（新北市高灘處提供）

2024/08/14 11:28

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市河濱公園近來發生新店溪、大漢溪及二重疏洪道沿線景觀廁所內不鏽鋼扶手、鐵製垃圾桶、自行車道、越堤樓梯及人行陸橋護欄遭受破壞及電線被竊狀況，損失數千至數萬元，涉及民眾休憩安全及使用權益，新北市高灘地工程管理處已向各轄區派出所報案偵辦，同時提高設施巡查頻率，導入科技及防竊機制，加強留意可疑人士，不讓公共設施變成竊賊覬覦目標。

高灘處長張修銘說，新北市擁有1382公頃的高灘地河濱公園，是市民朋友相當重要的遊憩空間，因園區廣大，靠有限的保全人力巡查難以杜絕無良宵小行竊，常有設施被破壞或路燈電線遺失，影響公共安全，高灘處於河濱公園各主要出入動線設置上百支監視器，偏遠地區路燈迴路另設置8處電線斷路通報系統，透過科技協助園區管理。

張修銘表示，高灘處為防止設施再被破壞，除透過園區保全定時及不定時巡查外，另積極加強防竊措施，如將廁所不鏽鋼扶手螺絲處焊牢、鐵製垃圾筒更換為塑膠桶、欄杆更換材質等，減少設施價值並增加偷竊困難度。

新北河濱公園保全督導人員表示，巡查時會留意園區的不鏽鋼製品，自行車道、人行通道欄杆及景廁設施是重點巡查項目，雖已加強巡查，因為夜間竊賊刻意躲藏難以察覺，仍不時有物品被破壞或設施不翼而飛狀況發生，一發現設施遺失皆立即報警處理。

高灘處補充，河濱公園設施維護人員皆有穿戴背心，且夜間施工機率低，倘民眾至園區休憩發現可疑人物破壞設施，請協助通知附近保全人員前往勘查，高灘處也會加強派人力巡查並定期回報設施狀況，設施遺失將會設置警示措施阻隔並盡快備料安排修繕，確保設施安全，保障民眾休憩權益。

景觀廁所扶手容易失竊加強銲接強固。（新北市高灘處提供）

景觀廁所扶手容易失竊加強銲接強固。（新北市高灘處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
警心軟 解手銬讓他吃便當 通緝犯溜出水上分局 偷賓士逃亡
2024/08/14 05:30

警心軟 解手銬讓他吃便當 通緝犯溜出水上分局 偷賓士逃亡
醉漢見路旁機車鑰匙沒拔偷騎走 警逮發現他酒駕還無照
2024/08/06 15:52

醉漢見路旁機車鑰匙沒拔偷騎走 警逮發現他酒駕還無照

《趕蛇5健康 帶狀疱疹衛教講座》免費活動快來報名！
偷黃金戒指被發現 前男友二度潛回女友家逼咬咬不成被判刑
2024/08/10 13:25

偷黃金戒指被發現 前男友二度潛回女友家逼咬咬不成被判刑
慣竊通緝犯落網竟自行解開手銬 從嘉義水上分局脫逃竊車逃逸
2024/08/13 19:07

慣竊通緝犯落網竟自行解開手銬 從嘉義水上分局脫逃竊車逃逸

白冰冰直播忘開濾鏡 素顏膚況驚眾人
釣魚線偷香油錢 男闖通霄慈惠宮得手後在拱天宮栽了
2024/08/12 17:20

釣魚線偷香油錢 男闖通霄慈惠宮得手後在拱天宮栽了
新北市今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播