只要安全無疑、妥善處理核廢料 侯友宜：核能絕對是選項

新北市長侯友宜表示，只要安全無疑又能妥善處理核廢料，核能絕對是選項之一。 （記者羅國嘉攝）

2024/08/13 22:59

〔記者羅國嘉／新北報導〕總統賴清德日前在氣候變遷對策委員會時，稱非核家園並非民進黨意識形態，新北市長侯友宜表示，能源的配比一定是多元性，所以在核能選項上，只要安全無疑又能妥善處理核廢料，核能絕對是選項之一。

氣候變遷對策委員會8日登場，針對外界關切的核能議題，賴清德表示，政府將優先努力開發多元綠電，也不排除任何有助於淨零的能源方案，包括未來新的、先進的核能技術，無論是新的核能技術、現有核電廠存廢，都必須經過社會對話、取得共識，妥善解決核安核廢料，以及法制面等諸多問題。並指出，非核家園不是民進黨意識型態，而是當年朝野共識且寫進《環境基本法》的國家法定目標。

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侯友宜今日出席活動被問及此事，他說，能源的配比一定是多元性，不管是綠能、核能或是其他相關能源，「如何安全無虞、用電無虞才是執政最重要的目的」，所以在核能選項上，只要安全無疑又能妥善處理核廢料，核能絕對是選項之一，尤其在2050淨零碳排的目標下，相信核能在整個未來的科技或現階段總統面對核一、核二、核三如何妥善的來面對，這也是政府該做的一個挑戰。

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