29歲李利貞接新聞局長挨批洗經歷 侯友宜：給年輕人機會

29歲李利貞接新北市新聞局長綠批洗經歷，市長侯友宜說，李利貞年輕專業、有想法敢創新，要大家給年輕人機會跟舞台，盼她扛起責任使命，樂見一起並肩作戰。（記者羅國嘉攝）

2024/08/13 21:37

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市政府12日公布新人事案，新聞局長張愛晶因生涯規劃，將於15日請辭，由侯友宜競選辦公室發言人李利貞接任，但民進黨團質疑，她今年僅29歲，踏入政治圈前僅在媒體服務，無公務體系行政背景，這是否利用新聞局局長「洗經歷」，作為2026年參選新北市議員的跳板。市長侯友宜說，李利貞年輕專業、有想法敢創新，要大家給年輕人機會跟舞台，盼她扛起責任使命，樂見一起並肩作戰。

民進黨團批評李利貞行政背景不足，去年5月下旬離開東森新聞集團後，於7月進入侯友宜競選辦公室擔任發言人，並無公務體系的行政背景，這次任命令人質疑，這是否是為了複製戴湘儀模式，質疑李只是為了將局長一職作為2026年競選新北市議員跳板。

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侯友宜回應，「非常感謝愛晶局長認真努力負責，是有擔當的好局長，長期以來對新北做了很大貢獻」，而張愛晶因為家庭因素不得不請辭，「她也說媽媽只有一個，市政工作可以一棒接一棒」，他不但感恩，更認為張愛晶將永遠是團隊一份子，「隨時歡迎她歸隊為新北做出更大貢獻」。

侯友宜也為即將上任的李利貞緩頰，表示她年輕專業、有想法、敢創新，「常說給年輕人機會跟舞台，讓年輕人能不斷發揮空間、扛起責任使命」，不但樂見其成，也和李利貞並肩作戰。

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