觀光結合環保！ 深澳鐵道自行車9/7百人淨灘即起報名

深澳鐵道自行車辦理百人淨灘，大小朋友攜手守護美麗海岸，圖為去年資料照。（新北市觀旅局提供）

2024/08/13 15:38

〔記者陳奕劭／新北報導〕今年深澳鐵道自行車將於9月7日辦理百人淨灘活動，民眾參加不只獲得海洋科技博物館的專業淨灘講師與志工協助，還可以體驗海洋生物AR互動學習，並享受星光班次深澳鐵道自行車騎行。活動即日起官網開放報名，共2梯次，每梯次50人，費用每人300元。活動詳情請至官網、新北市觀光旅遊網與臉書粉專「新北旅客」查詢。

響應國際淨灘日，新北市觀光旅遊局與深澳鐵道自行車營運公司共同辦理第4屆百人淨灘活動，以實際行動守護深澳段海岸風貌與珍貴海洋資源。

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觀旅局表示，在淨灘活動當天有海洋生物AR互動學習體驗，透過掃描現場環保卡牌，可在手機或平板中展現真實的海洋生物立體影像及介紹，現場還有各式海洋議題互動問答，學習更多海洋知識。

民眾完成淨灘後，可獲得100元現金抵用券，可到周邊商家大啖在地特色美食，活動最後踩著鐵道自行車，欣賞「燦爛夏夜山海騎」光雕秀，體驗穿越星空的奇幻旅程，完成充滿意義的小旅行。

今年淨灘將於9月7日舉行，場次分為下午2點30分與下午3點30分兩梯次，每梯次50人，即日起官網開放報名，報名費用每人300元。另外，「燦爛夏夜山海騎」活動延長，在9月份的週五、週六、週日持續推出晚上6點至8點30分的夜間騎行班次，讓來訪民眾能繼續享受「燦爛夏夜山海騎」浪漫騎行。

民眾淨灘完，體驗鐵道自行車，來場「燦爛夏夜山海騎」，圖為資料照。（新北市觀旅局提供）

深澳鐵道自行車辦理淨灘，以實際行動守護新北市海岸風貌以及珍貴海洋資源。（新北市觀旅局提供）

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