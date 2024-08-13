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同居男女關係生變 男方威脅把共同飼養貓咪扔下樓

新北家防中心提醒，當遇親人或伴侶出現言語肢體暴力、跟蹤騷擾、破壞家中物品或傷害寵物等不當行為，請撥打113專線或家防中心求助。（新北市社會局提供）

新北家防中心提醒，當遇親人或伴侶出現言語肢體暴力、跟蹤騷擾、破壞家中物品或傷害寵物等不當行為，請撥打113專線或家防中心求助。（新北市社會局提供）

2024/08/13 16:18

〔記者翁聿煌／新北報導〕許多家庭、情侶會一同飼養毛小孩，但當寵物淪為談判籌碼或出氣筒，恐掉入暴力循環漩渦，新北市家庭暴力暨性侵害防治中心日前受理一起親密關係暴力案件，男方以「傷害貓咪」為由威脅女方，拒絕分手，最後經社工介入並通報動保處，將施暴者進行相關裁罰，協助緊急安置寵物，家防中心提醒「終止用愛包裝的傷害」，即使對待寵物，同樣有動物保護法規範。

新北家防中心日前受理一起親密關係暴力案件，甜甜（化名）與小陳（化名）交往同居且共同飼養貓咪，未料兩人生活逐漸出現摩擦，且當小陳在職場遭遇挫折，回家就會拿貓咪出氣，更曾在兩人衝突過程中摔毀玻璃杯及電腦，而當甜甜提出分手要求，小陳就會下跪求復合，更揚言要將貓咪摔下樓。

受怕的甜甜鼓起勇氣向社工求助，社工立即介入與甜甜討論安全計畫、協助聲請保護令，並協助通報動保處訪視調查及協助動物緊急安置，後續對小陳進行裁罰及列領養黑名單，禁止其再飼養動物。

新北市家防中心主任許芝綺表示，此類案件中，常延伸出被害人因顧慮寵物、或怕寵物被報復，而不願求助，但提醒大家一定要勇敢求助，「終止用愛包裝的傷害」。

許芝綺表示，曾做出威脅傷害家人或寵物的行為，是親密關係暴力案件危險評估指標之一，依據新北市家防中心受理通報案件數據，去（112）年度親密關係暴力通報案件共10200件，其中受害男性有2249人（佔22%），受害女性為7950人（佔78%）。

許芝綺提醒，暴力極可能不斷擴大或反覆發生，萬一親人或伴侶出現言語及肢體暴力、跟蹤騷擾、破壞家中物品或傷害寵物、經濟控制、威脅揭露性隱私等，請撥打113專線或家防中心尋求討論及協助。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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