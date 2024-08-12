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三重永福街道路逾10年未重鋪凹凸不平 公所向養工處申請補助

新北市議員李翁月娥發現，三重區的永福街135巷、135巷32弄及111巷35弄道路有許多坑洞都是稍微填補，加上逾10年未曾整地，導致凹凸不平道路。（記者羅國嘉攝）

新北市議員李翁月娥發現，三重區的永福街135巷、135巷32弄及111巷35弄道路有許多坑洞都是稍微填補，加上逾10年未曾整地，導致凹凸不平道路。（記者羅國嘉攝）

2024/08/12 17:55

〔記者羅國嘉／新北報導〕位於新北市三重區的永福街135巷、135巷32弄及111巷35弄道路，為當地居民、鄰近學校的支線通道，但由於道路有許多坑洞都是稍微填補，加上逾10年未曾整地，導致凹凸不平道路不但不美觀，甚至有的都下陷，造成騎車顛簸，影響行車危險，三重區公所表示，已辦理總長度約計286公尺道路改善計畫，經費不足部分也會向市府養工處申請補助，儘速完工。

市議員李翁月娥指出，該路段大部分都是當地里民、附近學校的支線通道，雖然此路段狹窄、車流量不多，但有民眾反映，坑洞都是稍微填補，加上已有10年未曾鋪過，且補來補去就像是補破衣，凹凸不平道路不但難看，甚至有的都下陷，造成騎車顛簸，影響行車安全，盼市府可重新鋪設柏油路，讓市民有安全的道路。

養護工程處長鄭立輝表示，三重區永福街135巷、135巷32弄以及111巷35弄為八米以下的道路，目前由三重區公所負責維護管理，針對議員的建議，市府同仁已請公所儘速評估道路改善所需經費，並由該所年度維護經費先調整容納，若後續經費仍有所不足，再將計畫函報市府相關局處申請籌措。

三重區公所回應，關於該道路改善案，公所近年來已有針對附近巷弄進行局部刨鋪與路基下陷老化改善，平時道路養護改善作業皆有在進行，接下來預計辦理整體改善，總長度約計286公尺，施作經費約202萬，經費不足部分也會向市府養工處申請補助，儘速完工，讓居民有個良好的通行品質。

三重區公所表示，已辦理總長度約計286公尺道路改善計畫，經費不足部分也會向市府養工處申請補助，儘速完工。（記者羅國嘉攝）

三重區公所表示，已辦理總長度約計286公尺道路改善計畫，經費不足部分也會向市府養工處申請補助，儘速完工。（記者羅國嘉攝）

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