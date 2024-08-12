2024亞太永續行動獎，淡江大學榮獲1金3銅佳績。（記者羅國嘉攝）

2024/08/12 17:28

〔記者羅國嘉／新北報導〕「2024亞太暨台灣永續行動獎」是鼓勵各行各業積極以行動實踐聯合國永續發展目標，今年亞太共有79個單位、157件作品參賽，而台灣則有230個單位、507件方案競逐，日前公布獲獎名單，淡江大學在永續發展領域再獲肯定，榮獲1金3銅的優異成績，延續往年表現，展現該校在推動永續發展方面的卓越成效。

淡江大學教授林彥伶以「Cross-Border Waters：TKU and ECC’s Collaborative Efforts for Sustainable Water Resource（跨越國境的水：淡江大學與ECC在永續水資源的合作）」奪得亞太永續行動獎SDG6金獎；而教授牛涵錚則以「北海岸永續食農教育」、副教授謝忠宏與助理教授林逸農「家鄉守護到公民科學家」、教授林信成「e起說唱大淡北元宇宙」分別獲得台灣永續行動獎SDG4、SDG6及SDG11銅獎。

林彥伶表示，該計畫著重於柬埔寨的水資源服務，並將其經驗擴展至泰國邊境等地，結合專業知能服務學習課程，建立一支行動團隊經探號，推動淡江大學與柬埔寨ECC長期合作鏈，展示跨國合作在永續發展中重要性。而獲得此獎是階段性的肯定，未來會將經驗逐步擴大到周邊的新南向國家，包含越南與泰國，並與姊妹校或研究單位攜手合作，積極培育跨國永續人才。

謝忠宏、林逸農表示，團隊透過探索研習營及工作坊，將水質檢測及生態多樣性的知識傳授給地區學生及居民，並積極推動VR標本教材及即時化水質檢測技術，未來將持續加深加廣，培育更多地區科學公民，推動大淡水地區的環境保護與永續發展。

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