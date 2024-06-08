北海岸時尚藝術季 富基漁港熱鬧登場

新北市富基漁港除了有海鮮，「北海岸時尚藝術季」活動更增添藝術氛圍。（記者翁聿煌攝）

2024/06/08 20:38

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市「北海岸時尚藝術季」活動自6月8日至30日於富基漁港舉辦，由設計師潘怡良的GIOIA PAN服裝秀跨界台灣傳統戲曲-「唐美雲歌仔戲團」、藝術家靜態展覽及輔大學生設計師服裝，更有知名啦啦隊Wing Stars魅力四射演出，北海岸漁港時尚大秀，以海洋海港為舞台，重塑漁港形象，增添時尚色彩。

新北市長侯友宜出席時，稱讚漁港多功能使用，翻轉漁港想像，創造多元利用場所，他表示，新北市幅員遼闊，轄內具有28處漁港，每處漁港都有不同特色，在新北永續城市的願景下，市府推動「嗨漁港」，依據漁港特性及在地產業翻轉漁港，使漁港兼具遊憩或資源復育等多元功能，讓漁港永續發展。

其中舉辦北海岸時尚藝術季的富基漁港已連續兩屆獲得漁業署「金鑑漁港」評鑑的肯定，而今年邁入第5屆的北海岸時尚藝術季，主題圍繞「傳承」精神，連續五年提供年輕學子表現舞台，今年除了輔仁大學，更有台北城市科技大學、台北市立大學及龍華科技大學共同參與。

活動充滿時尚活力，由知名啦啦隊Wing Stars熱情演出及輔大服裝織品學院的畢業設計作品開場，更有國際知名設計師潘怡良與唐美雲歌仔戲團跨界合作的服裝秀，在端午連假將經典戲碼白蛇傳-「遊湖借傘」元素融入藝術時尚及海洋漁業永續元素。

會場也提供時尚彩繪體驗、手搖茶飲試喝、糖葫蘆等小吃的時尚藝術市集，參與開幕秀的民眾表示，坐在港邊體驗北海岸意象彩繪，在漁港波光粼粼之下欣賞獨具特色的時尚服裝秀以及富基漁港的新鮮海味，下次還要揪團來玩。

「北海岸時尚藝術季」活動，由設計師潘怡良的GIOIA PAN服裝秀跨界台灣傳統戲曲-「唐美雲歌仔戲團」、藝術家靜態展覽及輔大學生設計師服裝，共同演出漁港時尚大秀。（記者翁聿煌攝）

「北海岸時尚藝術季」於富基漁港將於8日至30日舉辦，結合眾多團隊共同演出北海岸漁港時尚大秀。（記者翁聿煌攝）

新北市富基漁港是民眾最喜歡前往的觀光漁市之一。（記者翁聿煌攝）

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