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端午前送粽 蘇巧慧勉拳擊隊「打」出一片天

立委蘇巧慧端午節前送粽，期勉熱原拳擊隊小朋友有更好的表現。（記者翁聿煌攝）

立委蘇巧慧端午節前送粽，期勉熱原拳擊隊小朋友有更好的表現。（記者翁聿煌攝）

2024/06/08 15:25

〔記者翁聿煌／新北報導〕立法委員蘇巧慧日前媒合新莊在地南部粽名店「佳米香」，與深耕三鶯地區、長期服務都市原住民的「樂窩社區服務協會」，在端午節前夕，為協會「熱原拳擊隊」的國中、高中小將們送上5百多顆粽子，分享佳節氣氛，也勉勵小將們繼續在全國賽事上奪得佳績，在拳擊場上為自己「打」出一片天。

蘇巧慧表示，她在2019年時便與「熱原拳擊隊」結緣，當時為幫助拳擊隊的孩子在學校與放學後都能擁有良好的訓練環境，她不只協助拳擊隊募資，為小將們創造下課後一起學習、練拳、成長的空間，同時與立法委員吳琪銘、在地新北市議員林銘仁、廖宜琨，共同向中央爭取預算，為多數小將們就讀的三峽國中升級拳擊訓練場，將訓練設備全數換新，提供校隊更好的訓練環境，也讓小將在學校便能擁有完善、充足的訓練空間。

蘇巧慧提到，優質的校園設施，是提升孩子運動表現的關鍵基石，也是優化社區生活環境的重要因素，因此她上任以來積極為地方各級學校改善體育活動場地與設備，除升級三峽國中拳擊訓練場，也改善鶯歌工商拳擊訓練場，興建尖山國中紅土棒球場、鶯歌工商投打練習場、樹林高中風雨球場及網球場，並升級福營國中風雨球場及球員休息室等等。

蘇巧慧說她是阿美族的媳婦，也是一位母親，她非常感謝協會不只提供都原孩子放學後的課輔據點，更透過拳擊讓孩子在青少年時期找到生活的重心和成長的方向，她強調，未來她會繼續為協會媒合社會資源、為地方改善校園環境，繼續當孩子們最堅強的靠山。

協會社工、拳擊隊教練陳哲宇提到，「熱原拳擊隊」小將們這次在「全國中等學校運動會」拿下共20面獎牌，包括6面金牌、5面銀牌與9面銅牌，感謝蘇巧慧長期支持協會發展、關心孩子們生活，未來協會也將繼續陪伴熱原小將們成長，帶領孩子在拳擊中建立自信、自律的生活態度。

立委蘇巧慧（中）關心原住民青少年的生活與發展。（記者翁聿煌攝）

立委蘇巧慧（中）關心原住民青少年的生活與發展。（記者翁聿煌攝）

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