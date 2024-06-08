坪林包種茶比賽最年輕茶王27歲蔡智霖出線 千人封茶祈福

新北市長侯友宜頒發特等獎給坪林最年輕茶王得主蔡智霖。（記者翁聿煌攝）

2024/06/08 12:48

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北好茶春茶上市，新北市長侯友宜8日出席包種茶比賽會頒獎典禮，今年的特等獎得主蔡智霖才27歲，但是製茶家學淵源，是評鑑開辦以來最年輕茶王，「春飲市集」於6月8、9及15、16日上午10點至下午6點舉辦，有好茶市集、北勢溪水岸嘉年華、茶鄉走讀、好茶推推趣味遊戲，還有首度推出的蘊藏坪林千人封茶活動，讓民眾可以親近山水自然、茶鄉文化及水上體驗。

坪林區長周慶珍說，「封茶」是把當時的心情和對未來的希望，和茶葉及祈願箋條一起裝進茶罐內，再用封條封存起來，等到數年後再啟封，茶葉在茶罐裡面，因時間、地點或氣候而有不同的轉化結果，可品嚐到充滿祝福與不同風味好茶，侯友宜也參加封茶體驗，祈求地方平安發展順利。

侯友宜今天到場頒贈賀匾恭賀特等獎得主蔡智霖，他指出，坪林茶葉栽培面積達488.49公頃，是百萬冠軍茶的故鄉，今年春季製茶天候佳，茶葉風味更佳，新北茶農屢獲全國製茶技術競賽佳績，奪下11座冠軍，新北成為全國最多冠軍製茶師縣市，獲農糧署評鑑5星製茶家數為六都最多，透過茶師精湛製茶技術，包種茶能呈現充滿清香、茶湯甘醇好口感，歡迎民眾選購。

蔡智霖表示，他返鄉製茶5年時間，是蔡家第4代茶農，與父親蔡瑞陽共同經營茶園2.5公頃，茶品包裝由母親劉馨茹設計Logo，建立自有品牌，製茶初期學習常與父親有爭執，透過到附近製茶廠幫忙，瞭解浪菁、萎凋等流程製茶天候佳則可縮短製茶時間，看見父親每天按時製茶，辛勤為家庭經濟打拚，更堅定製茶理念，他在茶園管理上施用有機肥，且選在中午後好天氣採茶，避免雨菁，這次一舉獲得特等獎相當開心。

新北市長侯友宜參加千人封茶活動。（記者翁聿煌攝）

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