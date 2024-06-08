為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　新北市

坪林包種茶比賽最年輕茶王27歲蔡智霖出線 千人封茶祈福

新北市長侯友宜頒發特等獎給坪林最年輕茶王得主蔡智霖。（記者翁聿煌攝）

新北市長侯友宜頒發特等獎給坪林最年輕茶王得主蔡智霖。（記者翁聿煌攝）

2024/06/08 12:48

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北好茶春茶上市，新北市長侯友宜8日出席包種茶比賽會頒獎典禮，今年的特等獎得主蔡智霖才27歲，但是製茶家學淵源，是評鑑開辦以來最年輕茶王，「春飲市集」於6月8、9及15、16日上午10點至下午6點舉辦，有好茶市集、北勢溪水岸嘉年華、茶鄉走讀、好茶推推趣味遊戲，還有首度推出的蘊藏坪林千人封茶活動，讓民眾可以親近山水自然、茶鄉文化及水上體驗。

坪林區長周慶珍說，「封茶」是把當時的心情和對未來的希望，和茶葉及祈願箋條一起裝進茶罐內，再用封條封存起來，等到數年後再啟封，茶葉在茶罐裡面，因時間、地點或氣候而有不同的轉化結果，可品嚐到充滿祝福與不同風味好茶，侯友宜也參加封茶體驗，祈求地方平安發展順利。

侯友宜今天到場頒贈賀匾恭賀特等獎得主蔡智霖，他指出，坪林茶葉栽培面積達488.49公頃，是百萬冠軍茶的故鄉，今年春季製茶天候佳，茶葉風味更佳，新北茶農屢獲全國製茶技術競賽佳績，奪下11座冠軍，新北成為全國最多冠軍製茶師縣市，獲農糧署評鑑5星製茶家數為六都最多，透過茶師精湛製茶技術，包種茶能呈現充滿清香、茶湯甘醇好口感，歡迎民眾選購。

蔡智霖表示，他返鄉製茶5年時間，是蔡家第4代茶農，與父親蔡瑞陽共同經營茶園2.5公頃，茶品包裝由母親劉馨茹設計Logo，建立自有品牌，製茶初期學習常與父親有爭執，透過到附近製茶廠幫忙，瞭解浪菁、萎凋等流程製茶天候佳則可縮短製茶時間，看見父親每天按時製茶，辛勤為家庭經濟打拚，更堅定製茶理念，他在茶園管理上施用有機肥，且選在中午後好天氣採茶，避免雨菁，這次一舉獲得特等獎相當開心。

新北市長侯友宜參加千人封茶活動。（記者翁聿煌攝）

新北市長侯友宜參加千人封茶活動。（記者翁聿煌攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
坪林春茶到 6/1起連3周末辦好茶展售會
2024/05/29 12:50

坪林春茶到 6/1起連3周末辦好茶展售會
（新北）坪林春茶產季到 6月週末找茶趣
2024/05/30 05:30

（新北）坪林春茶產季到 6月週末找茶趣
青農蔡智霖返鄉接棒製茶 勇奪新北坪林春茶冠軍
2024/05/24 14:59

青農蔡智霖返鄉接棒製茶 勇奪新北坪林春茶冠軍
健康網》金萱、翠玉茶跟兩個女人有關 農糧署揭密
2024/04/17 08:30

健康網》金萱、翠玉茶跟兩個女人有關 農糧署揭密
新北市今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播