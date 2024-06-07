會考作文6級分 新北五峰國中陳名琇、鷺江國中吳宜蓁分享秘訣

新北市五峰國中學生陳名琇（右）與教務主任許緁芸。（五峰國中提供）

2024/06/07 17:17

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市五峰國中陳名琇拿到國中會考作文六級分， 她表示自己從小就被推選為作文寫手，但國小時對作文的了解只有美麗言詞和起承轉合，一直在平板的文字裡游走，國三時遇到寫作班的老師，才明白作文的其他細節包括脈絡、凸顯主旨、白描、敘事、觀點。

陳名琇透過學校「寫作吧」團隊和老師的指導與不斷練習，加上走讀和觀影，她從中學到除了寫作的素材故事和觀點心得外，在礦道走讀的口述歷史、台灣生態的觀影及導演分享，也因此產生了許多新奇的想法。

陳名琇形容自己在過程中「長出了自己的靈魂」，學會自主思考，認真地思考每個議題、生出不同想法是困難的，她也常在書桌前琢磨許久，只為寫出更貼切的文字來形容自己抽象的感覺，努力想做到最好，心情是愉悅的，雖然寫作、展示自己所思會給人壓力，但表達出內心所感時，會有種不可言喻的喜悅。

鷺江國中吳宜蓁會考作文也拿到六級分，吳宜蓁說，她在這篇會考作文中，認為主旨應該要圍繞在標題上，她對於誇大不實的標題提出自己的看法，再提出過往經驗，結合看法表達出自己的省思。

吳宜蓁在平常的準備中，會依照題目列出大綱，大綱就像是樹幹，沒有樹幹就沒有茂密的樹葉以及美麗的花朵，即使內容寫得再好，只要大綱不對就沒辦法得到高分，於是她會針對題目列出每段要寫的內容，再歸納成自己的一套寫作手法。

另外對於修辭，她會針對需描寫的內容物加入感覺，利用譬喻、轉化等方法將抽象的概念具體化，對於事件也會具體的表達出當時的情緒，她覺得這次的會考作文題目不算困難，只要抓到題目的重點，也就是誇大不實的標題以及媒體試讀，即不會離題。

新北市鷺江國中吳宜蓁。（鷺江國中提供）

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