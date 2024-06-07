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新北筍王出爐！三峽農友黃志昌獲雙料冠軍

三峽區包辦優良、亞軍、季軍、美筍王及冠軍，堪稱本次評鑑最大贏家。左為農業局副局長諶錫輝、右為三峽區農會總幹事張永巨。（記者董冠怡攝）

三峽區包辦優良、亞軍、季軍、美筍王及冠軍，堪稱本次評鑑最大贏家。左為農業局副局長諶錫輝、右為三峽區農會總幹事張永巨。（記者董冠怡攝）

2024/06/07 15:44

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市為全國綠竹筍最大產區，即起至9月迎來「綠金」產季，尤以五股、三峽及八里區為大宗，市府農業局今天舉辦新北筍王爭霸戰暨綠竹筍產季開跑記者會，副局長諶錫輝表示，今年市級評鑑共有16區、100名農友參賽，最後由三峽區農友黃志昌包辦「新北筍王」、「美筍王」雙料冠軍；黃得知自己得獎，樂得直呼「一切辛苦都值得了！」

諶錫輝說，為了推廣綠金產業並提升競爭力，先後舉辦區級、市級評鑑賽事，參賽農友將當天採收的鮮筍運送至會場，由評審委員經審視外觀、色澤、柔嫩度及糖度等評比項目後，最高分者可獲稱「筍王」，這一屆由黃志昌拿下新北筍王、美筍王寶座，「甜筍王」得主則獎落新店區農友陳能恭；三峽區包辦優良、亞軍、季軍、美筍王及冠軍，堪稱最大贏家。

「想要種出冠軍筍沒有捷徑。」黃志昌返鄉種植綠竹筍已有28年，得獎後忍不住激動地說，能夠獲得評審肯定，長年務農的辛勞全都值得，用心管理好筍園，才能種出好筍。

諶錫輝提到，新北綠竹筍與多間知名餐飲合作，開發粵菜、中式、日式、台式及蔬食等創意筍餐，包含台北、桃園、新竹、台中、台南、高雄共計全國31間餐廳都吃得到，並且紛紛祭出優惠，或是透過農會電商平台購買也可宅配到府，相關資訊可上農業局網站查詢。

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