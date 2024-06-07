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新北議員爆毒品菸彈入侵校園 侯友宜：跨局處處理、落實溯源

新北市議員陳家琪質詢表示，新北出現電子菸毒品菸彈進入校園的問題，希望市府跨局處處理、根除問題。（記者黃子暘攝）

新北市議員陳家琪質詢表示，新北出現電子菸毒品菸彈進入校園的問題，希望市府跨局處處理、根除問題。（記者黃子暘攝）

2024/06/07 16:04

〔記者黃子暘／新北報導〕校園毒品防治問題需要多管齊下，新北市議員陳家琪今（7）日質詢表示，新北出現電子菸毒品菸彈進入校園的問題，這些毒品菸彈因為參雜毒品成分，可以賣到一個2千5百元，希望市府跨局處合力改善、根除問題。市長侯友宜答詢表示，校園毒品防治由警察局、衛生局、教育局協力全面禁止；警察局長廖訓誠說，每抓到一案就會溯源找賣家，有許多相關毒品透過網路販售，警察局會針對網路加強查緝。

陳家琪表示，毒品菸彈透過社群媒體管道侵入校園，抖音上隨便搜就有一堆相關內容，電子菸體積小、方便攜帶，教師在校園內也很難察覺學生有帶電子菸，尋常菸彈3個100元，毒品菸彈1個可售2千至2千5百元，據了解有外部集團接應，還要求學生達到兜售業績目標，市府是否有掌握相關狀況？如何解決問題？

侯友宜說，孩子抽電子菸比例越來越高，毒品防治要跨局處合作，全面禁止，市府會請警察局不斷追溯毒品來源，校內要落實查察、輔導與毒品防治宣傳。

教育局長張明文指出，校規有相應規範，抓到學校就從嚴處理，目前輔導管教辦法已經納入檢查、沒收電子菸等相關規定，只要在學校販售、持有、擁有者，一定重罰，毒品菸彈參雜化學物質會傷害孩子的身心，各校會把毒品菸彈視為嚴肅問題解決。

衛生局長陳潤秋表示，電子菸已經全面禁止，吸煙者如被抓到，可罰2千至1萬元，供給者可以罰到20萬元，輸入電子菸者開罰就是1千萬元起跳，必定重罰，校園部分會與教育局通力合作，跨局處保護學童身心健康。

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