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議員蔡健棠批潭底溝臭味瀰漫多年未改 侯友宜允處理

市長侯友宜。（記者董冠怡攝）

市長侯友宜。（記者董冠怡攝）

2024/06/07 13:54

〔記者董冠怡／新北報導〕潭底溝位於塔寮坑溪下游處，途經樹林、新莊區，以及新莊的光華、民安國小，市議員蔡健棠今於總質詢指出，每逢夏季時節，潭底溝臭氣熏天，幾十年來未解，附近居民苦不堪言，紛紛質疑「到底有沒有政府？」要求市府相關局處提出因應作為；市長侯友宜允諾處理。

蔡健棠表示，潭底溝周邊除了有工廠，還有新北肉品市場，可能排放廢污水造成污染，即便豬隻屠宰場說要降載，但其產生的事業廢棄物，也無法接污水下水道管線，且因位處下游容易堆積但難以排出，加上天氣炎熱光照發酵，造成臭味瀰漫。曾有人跟他說，若不殺豬就無豬肉可吃，但不能為此影響樹林、新莊民眾的生活品質，希望市府農業局、環保局及水利局提出解決方案。

侯友宜指出，潭底溝的污染問題需要積極面對並解決，環保局已開罰多次，目前首要任務是加強抽水，其次為污染源頭有百餘家工廠，也已跟多名農會理事長說明，包括肉品市場廢汙水處理內在的潭底溝改善，一定要做好，還同時也得改善使用設備，否則事倍功半，同時強調若再拖拖拖，嚴重恐勒令停業，做好上游塔寮坑溪整治後，接著就會處理潭底溝的問題。

水利局長宋德仁說，潭底溝抽水站工程已上網招標，改善抽水效能並施作子溝加速排流，但5月底、6月初兩度流標，持續招標中。

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