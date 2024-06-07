政院提覆議 侯友宜表尊重：盼行政立法合作解決民生問題

新北市長侯友宜今在議會回答議員江怡臻質詢，表示尊重行政院提覆議，盼行政立法合作解決民生問題。（記者黃子暘攝）

2024/06/07 12:26

〔記者黃子暘／新北報導〕藍白強推國會擴權法案引發爭議，行政院昨提出覆議，新北市長侯友宜今在議會答詢表示，提覆議是行政院的權責，他予以尊重，行政、立法兩邊也許思考、做法不一樣，最重要的是合作把急需解決的民生問題快速解決，才是人民樂見。

立法院國民黨、民眾黨團挾人數優勢推動的立法院職權行使法、刑法部分條文等案引發爭議，行政院昨日已對此提出覆議。新北市議員江怡臻今（7）日質詢提問，行政院提出覆議，有聲音憂慮可能造成朝野更加對立，也有人憂慮立院提出行政院長不信任案，侯友宜如何看待？

侯友宜答詢表示，提覆議是行政院的權責，他尊重行政院，行政、立法兩邊也都應要好好思考，如何求同存異把人民關心、急迫解決的民生議題快速解決，才是國民樂見的，希望大家一起團結往前走，他也期待行政、立法更和諧，朝野更和諧，合作面對台灣當前挑戰。

與朱立倫同日生 侯友宜：互傳簡訊祝福

此外，今日是侯友宜、國民黨主席朱立倫的生日，江怡臻詢問侯友宜是否有祝朱立倫生日快樂？侯友宜說，雙方有簡訊互相祝福，朱立倫這段時間很辛苦，肩負主席、國會改革的重要角色，還要凝聚內部團結；國民黨會持續團結，對國家進步的相關問題提出解決方案，希望不論黨派齊心合作，也期許朱立倫持續團結黨內，讓國家、國民、國會更好。

江怡臻表示，新北市與美國俄亥俄州辛辛那提市締結姊妹市30週年，辛辛那提市長卜睿瓦（Aftab Pureval）於美東時間6月6日（台灣時間今日）續簽姊妹市盟約，也宣布6月6日為該市「台灣日」，未來市府是否還有其他締結姐妹市的規劃？

侯友宜表示，感謝辛辛那提感謝多年來情誼，卜睿瓦將6月6日設為辛辛那提台灣日，他非常感謝、感動，市府目前在美國、日本等國都有其他姐妹市締結洽談中，達一定進度後會再分享，希望提供雙邊學生交流學習機會，屆時簽約時也會邀請江怡臻一起去。

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